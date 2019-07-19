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影／陳水扁再度參加簽書會 出席北社餐會

2019-07-19 19:18聯合報系攝影中心 記者許正宏╱即時報導

由台灣北社主辦的前總統陳水扁口述歷史回憶錄「堅持」簽書會傍晚在台北大直典華會館舉辦，陳水扁在旁人的攙扶下，拄著拐杖慢行步入會場，為支持者一一簽書。

前總統陳水扁（中）舉辦新書「堅持」簽書會，為支持者簽書。記者許正宏／攝影
前總統陳水扁（中）舉辦新書「堅持」簽書會，為支持者簽書。記者許正宏／攝影
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前總統陳水扁（中）舉辦新書「堅持」簽書會，在旁人的攙扶下，他拄著拐杖進入會場。記...
前總統陳水扁（中）舉辦新書「堅持」簽書會，在旁人的攙扶下，他拄著拐杖進入會場。記者許正宏／攝影
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前總統陳水扁（左）舉辦新書「堅持」簽書會，為支持者簽書。記者許正宏／攝影
前總統陳水扁（左）舉辦新書「堅持」簽書會，為支持者簽書。記者許正宏／攝影
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陳水扁
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