2020全力支持蔡英文總統？陳致中：支持台灣主體路線

2019-07-19 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



前總統陳水扁（中）舉辦新書「堅持」簽書會，為支持者簽書。聯合報系記者許正宏／攝影 分享 facebook 前總統陳水扁下午至台北市大直典華飯店參加簽書會及本土社團募款餐會，現場不少支持者到場，高喊「阿扁無罪」、「阿扁總統加油」。陳致中也到場，被問到2020會全力支持蔡英文總統？陳說，他一定支持台灣主體路線 ，這是最大目標。

陳致中說，基層支持者有共同想法，要守護台灣主權和主體路線，尤其香港的反送中，給台灣人很大的警惕，一定要把台灣守護好。

陳致中被問到2020會全力支持蔡英文總統？他說，這場選戰和過去次幾次大選的重要性，不言可喻，這是台灣路線和中國、親中的路線，外國媒體也這樣認定，國民黨總統參選人韓國瑜正式提名確定，他是親中、 民粹的候選人，韓國瑜對中國路線曖昧且仰北京鼻息，不敢聲援反送中運動，對習近平版本的台灣共識的一國兩制，也說不清楚，甚至嘴巴說拒絕 一國兩制，是中華民國的堅定支持者，卻走進中聯辦，去領旨、見習一國兩制，一點來講 ，有台灣意識的支持者打死也不能接受，所以站在這個觀點，他一定支持台灣主體路線，這是最大目標。

至於是否支持賴清德，陳致中說，他在基層當民意代表，賴清德在基層有很大的號召力量，是民進黨重要的資產，陳說，初選結果第一天，他有在臉書發表看法，認為蔡總統是現任總統，也是民進黨提名候選人，應該用最大高度和胸襟去儘速整合整個民進黨的基層，也可以親自去拜訪賴院長，一次不成，二次三次， 誠意打動天，把所有力量整個在一起是最重要的。