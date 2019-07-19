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影╱陳水扁北上簽書 扁迷高喊「阿扁無罪」

2019-07-19 18:40聯合報 記者楊正海╱即時報導

前總統陳水扁下午至台北市大直典華飯店參加簽書會及本土社團募款餐會，現場不少支持者到場，高喊「阿扁無罪」、「阿扁總統加油」。

陳水扁簽書時，支持者擁上前高喊「阿扁無罪」、「阿扁總統加油」，扁先微笑以對，支持者愈喊愈大聲，阿扁一度以手示希望支持者放輕聲量，小聲說今天是簽書。

有支持者拿書向前請扁簽名，他逐一回謝，面對媒體的訪問充耳不聞，仍守中監所提的4不原則，不演講、不上台、不接受媒體採訪及不談政治。晚上的台灣北社18周年感恩餐會席開50桌以上。

前總統陳水扁下午至台北市大直典華飯店參加簽書會及本土社團募款餐會，現場不少支持者...
前總統陳水扁下午至台北市大直典華飯店參加簽書會及本土社團募款餐會，現場不少支持者到場，高喊「阿扁無罪」、「阿扁總統加油」。記者楊正海/攝影
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陳水扁募款北市
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