影╱陳水扁北上簽書 扁迷高喊「阿扁無罪」

2019-07-19 18:40 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



前總統陳水扁下午至台北市大直典華飯店參加簽書會及本土社團募款餐會，現場不少支持者到場，高喊「阿扁無罪」、「阿扁總統加油」。

陳水扁簽書時，支持者擁上前高喊「阿扁無罪」、「阿扁總統加油」，扁先微笑以對，支持者愈喊愈大聲，阿扁一度以手示希望支持者放輕聲量，小聲說今天是簽書。