【重磅快評】太陽花留尾巴！尋覓員警殘留的威權思維

2019-07-19 18:08 聯合報 主筆室



2014年「太陽花」學運行政院驅離行動濺血，前立委周倪安自訴台北市警察局前局長黃昇勇殺人未遂，官司打到黃昇勇都退休多年，才一審判決無罪；不過，合議庭卻留個尾巴，要檢察官 全面調查員警使用暴力造成前立委周倪安等42人受傷，看到合議庭如此積極，監委陳師孟應該是感到欣慰吧。

合議庭認為黃昇勇是依據法令執行驅離任務，有阻卻違法事由，於是判決無罪；但是負責驅離勤務的員警或因情緒控管失當、或因殘留把人民當作敵人的威權體制思維，違反比例原則使用暴力，以肢體或持警械毆擊陳抗民眾，至少造成周倪安等人受傷，檢察官應展開全面刑事調查，查明真相並究責。

坦白說，法院把案件發回檢方偵查是常見的事，只是，這次合議庭不說明還好，越說明越讓人胡塗，周倪安等42人受傷是事實，如果有員警違反比例原則使用暴力，自應追查究責，但合議庭「合先敘明」員警的犯罪情狀及動機，說員警情緒控管失當，甚至因殘留把人民當作敵人的威權體制思維，就未免過頭了。

在驅離行政院群眾之前，3月18日警方與佔領立法院的群眾即有過幾波衝突，在維護秩序的過程中有38名警察因此受傷，合議庭說員警會有情緒控管失當，這還說得過去，也是人情之常，勉強可以接受，畢竟員警也是人。

但合議庭又說，員警在執行離離佔領行政院群眾之際，腦中殘留把人民當作敵人的威權體制思維，才會違反比例原則使用暴力打傷陳抗民眾，就不知所為何來？難道合議庭有超能力可以感知？還是已經作了一番調查？抑或對國家的警察教育沒有信心？

而合議庭強調所謂的比例原則，是多少比例才適當，合議庭又能說清楚嗎？在當時行政院長江宜樺下令強制驅離後，警方一共發動六波驅散、逮捕行動，含周倪安等42人，一共有150多名抗議參與者和警察流血受傷；換句話說，在驅離行動中，不光是陳抗民眾受傷，員警掛彩也不在少數，合議庭關心陳抗者的人權，難道執勤員警的人權就可以視而不見？