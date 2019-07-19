馬英九提軍機飛來飛去影響生育 總統府批荒謬

2019-07-19 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



前總統馬英九今天說，他任內台灣新生兒增加1萬5000人，蔡英文總統任內目前卻減少3萬2000人，有學者指他任內兩岸和平，民眾願意生育，但若軍機飛來飛去，則影響生育意願。不過，總統府發言人丁允恭回應表示，這是奇怪荒謬的理論，「馬政府時代傾中的政策，讓人民生活在被對岸統治的陰影之下，才會讓大家對下一代的生活充滿憂心」。

馬英九今天上午出席「亞洲嬰幼兒托育現況與展望論壇」致詞表示，少子女化是台灣的大問題，這是國安問題，因為一旦人口不夠，真的是哭都哭不出來。他表示，光靠生育補助是不夠的，大環境很重要，如果經濟情況不好，包含一例一休、年金改革都會有影響。

馬英九提到，也有學者指出，因為他任內兩岸和平繁榮、安和樂利，大家比較願意生育，但如果整天軍機飛來飛去，生育的意願就不高。他表示，不敢說生育意願低的原因百分之百跟軍機有關，但多少也會影響；如何打造安和樂利的環境，其實政治上的平穩跟治安都很重要。

丁允恭回應表示，現今政府充分保障台灣的國家安全的政策方向，才會讓大家對生活有信心；政府目前對於少子化，從擴大公共化，建構準公共機制，延伸育兒津貼發放年限與範圍，都能具體減輕家長經濟負擔，全盤完整的政策，相信才能有效因應少子化問題。

對於馬英九提到整體經濟大環境，丁允恭說「那更是自打臉」，在GDP成長、平均薪資、最低薪資、股市表現等數據，蔡政府都勝過馬政府，「民眾充分就業的表現，蔡政府更是明顯痛打馬政府，蔡總統任內的失業率最高點，還比馬總統任內的最低點來得低」。

丁允恭說，馬英九任內，政策持續嚴重傾中，大家擔心他把台灣「送中」，才是讓台灣人民無法安居樂業的關鍵要素；馬英九傾斜的政治路線，使人民對國家安全疑懼不安；傾斜的經濟政策，則嚴重影響台灣產業提升，也遲滯青年薪資成長。