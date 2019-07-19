影／蔡壁如邀媒體餐敘否認為柯鋪路 王世堅：一直騙！

2019-07-19 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 徐宇威 ╱即時報導



台北市長柯文哲雖然尚未表態參選，但市府顧問蔡壁如卻被發現，和各家媒體高層餐敘，遭質疑是否在替柯文哲鋪路，蔡壁如回應「其實這是一個誤會」，是和資深媒體人葛樹人有私交，平時就會吃飯碰面，原以為和往常一樣，但葛樹人卻傳了名單給她，說這些人都想和她吃飯，但裡頭幾乎都是不認識的。不過民進黨台北市議員王世堅卻質疑蔡壁如的說法，認為「柯文哲就是一直騙、一起騙、一路騙」，想利用約媒體吃飯，來替自己2020鋪路找藉口。