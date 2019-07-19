和媒體高層餐敘？蔡壁如：只是純吃飯

2019-07-19 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市長柯文哲仍未鬆口是否參選總統，市府顧問蔡壁如昨和各媒體高層餐敘，引發外界議論。蔡壁如稍早受訪表示，其實這是一個誤會，自己和資深媒體人葛樹人相識多年，原以為是兩人單獨吃飯，前一天才收到一大堆名單，但就只是純吃飯。

蔡壁如解釋，葛樹人是跟她認識好多年的媒體朋友，以前剛來市政府的時候，葛都覺得她應付「鯊魚」的能力不好，所以有幾次的會面和對話，後來他們就偶爾會吃個飯。

蔡壁如說，這次一個月前，葛又約她說，一起來吃個飯，她就以為也是兩人單獨吃飯而已，結果前一天，葛就傳了一大堆名單，她還問葛說，這是純吃飯嗎？對方說對就，純吃飯，就是認識朋友，因為那裡頭幾乎都是她不認識的。

至於柯文哲的專訪已經排到8月底，是否會在專訪時透露重要談話，蔡壁如說，因為太多人邀約專訪了，所以現在就整理資料，市長已經做第五年，相信有很多的政績，所以大概就是一個一個來幫忙介紹，這4年來的一些成績。

蔡壁如也說，有時候，當市長就情緒一來，幕僚回來都回報說他又「走鐘」，又講出談參之外的東西，不過目前大概就設定每次都會講一個過去4年的政績，或是即將要做的政策，譬如8月開始會推廣老的、小的、窮的跟身障的福利政策，每次都會拍一個主題。