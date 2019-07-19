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秋後算帳被拔局長？ 黃宗仁笑回：可以明明白白離開

2019-07-19 16:01聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市警局長黃宗仁回任警政署副署長，外界認為黃宗仁在局長3年任內，最接地氣，推行相當多的創新作為，形成「台南特色警政」，親民作風也備受基層肯定，外傳是因查賄查錯顏色，因得罪政黨的某派系，是明升暗降，被秋後算帳「拔局長」，面對外界諸多傳聞，黃宗仁沒有多做回應，他說，人事異動從年初傳到現在，很感謝大家，之前是不明不白，現在可以「明明白白的離開」。

台南市警局今天下午也為黃宗仁舉辦簡單的歡送茶會，員工獻花相當不捨，「阿仁局長室」粉絲頁也貼出他任內最後一段影片，訴說在台南三年1千多個日子，他民國65年考上成大企管系但選擇讀警大，沒想到40年後105年7月16日一個派令，讓他來到曾經錯過的台南美地服務。

黃宗仁說當時和賴清德市長並不熟識，但卻同意讓他出任台南市警局長，共事的日子也完全尊重警察專業，令他深深感動與敬重，後來的李孟諺代理市長及黃偉哲市長，對他也很支持，還有議員對他的百般容忍與相挺，感謝台南鄉親的熱情，南警同仁為治安努力打拚，要離開萬般不捨，但接到派令還是得離開，再見了台南，我人離開了，但把這片真心留在台南。

警政署發布最新一波警察人事，原在副署長任內派赴台南市擔任警察局長的黃宗仁回鍋任副署長，外界傳聞四起，警政署表示因大選在即，需要有經驗的副署長協助維護選舉治安，不是外傳查賄，也不是某政黨派系的關係，不是外傳的政治力介入，黃宗仁說，3年來他堅守的行政中立，若是之前異動可能就會走得不明不白。

黃宗仁領導風格是風趣中帶有嚴肅，他自豪3年任內有不少創新作為，如，警界人事陞遷公正不接受請託關說，警政預算不多，他推動「天使之眼」，結合企業募款增設路口監視器，維護治安；因宮廟鬥毆事件頻傳造成社會印象不佳，推行優質公廟公約，全市1268家宮廟完成簽約。

在總統勤務也有創新作為，因應年改抗爭，抗爭群眾化整為零 ，隱藏於無形，警方難以掌握，黃宗仁提出變色龍、變色蟲及變形金鋼，有別於以往用拒馬蛇龍長城，把警力化於無形，提高機動力，隨著總統行程轉形，有狀況可以機動處理，其他縣市警方也來取經學習。

最令基層窩心的是黃宗仁推行「警心專案」，三年來募款3千多萬，同仁因公死亡或家有急難變病者，照顧基層員警 ；員警的直系親屬去世，黃宗仁都會親自前往致祭，3年達285場，是以往局長不曾有的作風，員警制服也沒有硬性規定，可自行視天氣及場合決定穿著。

黃宗仁人事異動從年初就開始傳出，一度以為三月就要離開，傳言風風雨雨，指他在市議員選舉時，犯了「查賄色盲」的失誤，查到某政黨派系的人馬，知情人士說，其實這是「黑貓偷吃，白貓擔罪」， 人事調整時有人想要這個位置，就會有人放出一些消息，但和這波人事調整沒有直接關係。

黃宗仁今天忙著打包，面對各界關心電話，他回任警政署副署長，之前是憂心走得不明不白，但今天已能釋懷，笑著說感謝大家讓他可以明明白白離開，「他是副署長中唯一當過六都警察局長」、「能做到六都局長，很大了，對祖先有交代了」。

台南市警局長黃宗仁回任警政署副署長，外界對他被拔局長原因傳聞四起，他今天沒有多做...
台南市警局長黃宗仁回任警政署副署長，外界對他被拔局長原因傳聞四起，他今天沒有多做回應，只笑著說，感謝大家，他可以明明白白離開了。記者吳淑玲／攝影
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台南市警局長黃宗仁回任警政署副署長，同仁今天下午舉辦簡單歡送茶會，員工獻花相當不...
台南市警局長黃宗仁回任警政署副署長，同仁今天下午舉辦簡單歡送茶會，員工獻花相當不捨。記者吳淑玲／翻攝
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