影／柯轟藍綠:只有草包菜包可選!王世堅批柯已經被丟包

2019-07-19 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 楊凱竣 ╱即時報導



台北市長柯文哲近來連番開砲，不僅嗆民進黨「說謊成性」，甚至批行政院長蘇貞昌不要臉，今(19日)受訪時談到市長該不該帶職參選，柯文哲脫口而出「今天台灣走到這個地步，只有草包跟菜包可以選，實在是真糟糕」。用詞之重，再度讓外界訝異。但這番話台北市議員王世堅卻解讀，柯文哲已經被台灣社會主流民意丟包，這種典型的被丟包症候群，就是那種深宮怨婦不甘寂寞，出來亂發洩。

國民黨市議員汪志冰也分析，柯文哲近日連日開罵，似乎是想藉著批評藍綠，來拉抬自己的聲勢，汪志冰說：「憑空謾罵不是根據事實，或是相關的市政國政，光這樣子的一個謾罵的方式，我覺得原來他的選民，恐怕也要考慮要不要支持他了」。