影／柯轟藍綠:只有草包菜包可選!王世堅批柯已經被丟包
台北市長柯文哲近來連番開砲，不僅嗆民進黨「說謊成性」，甚至批行政院長蘇貞昌不要臉，今(19日)受訪時談到市長該不該帶職參選，柯文哲脫口而出「今天台灣走到這個地步，只有草包跟菜包可以選，實在是真糟糕」。用詞之重，再度讓外界訝異。但這番話台北市議員王世堅卻解讀，柯文哲已經被台灣社會主流民意丟包，這種典型的被丟包症候群，就是那種深宮怨婦不甘寂寞，出來亂發洩。
國民黨市議員汪志冰也分析，柯文哲近日連日開罵，似乎是想藉著批評藍綠，來拉抬自己的聲勢，汪志冰說：「憑空謾罵不是根據事實，或是相關的市政國政，光這樣子的一個謾罵的方式，我覺得原來他的選民，恐怕也要考慮要不要支持他了」。
而日前傳出有北市大同區的人瑞市民，發現今年的生日禮金，從原本的每年800元禮券外加生日蛋糕，變成了500元禮券外加生日蛋糕，引發不少老人家的抱怨。對此市府民政局回應，每年人瑞的1000元生日禮金一直沒有變過，而禮品獎項是由區公所自行調配。大同區公所也解釋，是因為去年禮券加生日蛋糕超出預算總額度，經過會計提醒後，才會減少金額，但總金額依舊是1000元。汪志冰則痛批，「好不容易活到100歲歡歡喜喜，你800元都已經不算多了，現在還要從800元，然後把它扣到剩變500元，我覺得如果是這樣子的話，倒不如不要給」。
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