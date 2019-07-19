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國民黨內重提「吳郭瑜」整合 郭台銘陣營：有誠意嗎？

1加1大於2！賴祥蔚：這個組合比蔡英文、韓國瑜還要強

2019-07-19 15:35聯合報 記者林政忠╱即時報導

ETtoday新聞雲最新民調，在4人參戰下，蔡英文以31.8％支持度排名第一，其次是韓國瑜30.5％、郭台銘20.7％、柯文哲11.1％。

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚指出，相較於蔡英文快速在年輕族群攻城掠地，韓國瑜的支持大軍穩固有力，至今都還沒有表態參選的柯文哲與剛剛在國民黨初選落敗的郭台銘，還有可能成為最後贏家；台灣民眾對於第三勢力有高度期望，反映藍綠兩黨都有讓人民討厭的地方。

他也說，依照東森新聞雲的最新民調，在藍、綠總統參選人都已經確定，而且兩強高度相爭的態勢之下，還沒有正式表態的柯文哲居然可以在三人參選的情況下，穩穩抓住2成支持度，讓人印象深刻。如果柯文哲跟郭台銘結合，更呈現藍、綠、白的三強鼎立姿態，支持度大概都是3成。值得注意的是，柯、郭還沒正式聯手就有這麼高的支持度，一旦真的聯手並且正式宣布，支持度應該還會有一波成長，到時可能硬壓蔡英文與韓國瑜。

賴祥蔚指出，首先、蔡英文的支持度確實在回升，從交叉分析來看，蔡英文在年輕族群呈現壓倒性的優勢，成長最明顯。可能是受到香港大遊行的影響，由此可見蔡英文操弄兩岸對立的策略奏效，雖然這是民進黨每逢選舉就批判中國大陸的老梗，但對年輕人一樣有吸引力；畢竟很多年輕人對於上次、甚至更早之前的選舉沒有多少印象，所以老梗依然新鮮。

其次、韓國瑜雖然選上高雄市長，也努力行銷台灣農產品，但他在南台灣的支持度卻相對大幅落後，彷彿回到2018年9月韓國瑜聲勢起飛之前。現任高雄市長在南台灣民調嚴重落後，箇中原因，令人玩味。理由之一是南台灣在過去幾年本來綠大於藍，現在呈現的是基本盤；理由之二可能是韓國瑜剛選上高雄市長又參選總統，引起一些反彈，有待加強論述。

賴祥蔚指出，2018年把韓國瑜送進高雄市政府的「討厭民進黨」狂潮，在蔡英文當局積極操作以轉移注意力的努力之下，頗有退燒跡象。在此同時，韓國瑜在年輕族群的支持度超低，這也是一大危機。不過年長者支持韓國瑜的比例很高，這些人的政治立場比較不會改變，則是韓國瑜的一大優勢。

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚指出，柯文哲和郭台銘一旦聯手，可能硬壓蔡英文與...
台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚指出，柯文哲和郭台銘一旦聯手，可能硬壓蔡英文與韓國瑜。 本報系資料照
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韓國瑜蔡英文柯文哲
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