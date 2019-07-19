柯文哲火力全開 黃子哲：他操作棄蔡保柯

2019-07-19 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



國民黨文傳會副主委黃子哲。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 2020總統大選，台北市長柯文哲近日砲口對準民進黨。國民黨文傳會副主委黃子哲今在臉書表示，柯文哲近日砲火全開，左批右轟，連重鹹的話都脫口而出，其實這頗符合柯文哲他自己所定下「天亮、下雨、出兵」的參戰計畫。

黃子哲分析，韓國瑜在國民黨初選中勝出，這對柯文哲相對不利，因為韓有凝聚及固守大多數藍軍的能力，大大減損柯文哲要靠「兩岸一家親」騙藍營選票的機會。所以柯故意強調韓粉特質是「深藍、派系、loser」，正意謂柯只能或意圖挖走藍軍裡面那些人以外，例如經濟藍或知識藍的選票。

黃子哲認為，對柯P而言，搶綠營的選票卡實在，畢竟過去他就是綠白合作下的產物。而過去3年多蔡英文總統執政無能腐敗又讓民怨沸騰，這讓柯有機會去搶食中間選民或淺綠的選票。只要能在選戰中將小英邊緣化，在三腳督的選戰中，柯就有操作「棄蔡保柯」的空間。

黃子哲表示，換言之，柯很清楚他的選票結構本來就是站中再往藍綠兩邊吃，但韓國瑜的出線，會讓柯把主要戰力往綠軍進攻。這也是為什麼柯文哲最近會狂批蔡英文沒做好總統、狠罵蘇貞昌不要臉、指控民進黨說謊成性等的主因。柯文哲在市長任內幾無重大政績，在民進黨卡柯下，未來也很難有所作為(例如雙子星案)，所以「一分市政、兩分吃瑜、七分拔蔡」，將成為他在選戰中的戰略指導目標。

黃子哲也說，他的如意算盤會得到多少成效，還有待觀察。但可以肯定的是，沉寂一段時間的柯文哲，會隨著逐漸投入大選的步調，從「柯P」變成狂轟猛攻的「柯批」。