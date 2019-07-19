出席宗教自由部長級會議 我駐美代表發言挺人權

2019-07-19 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



中華民國駐美國代表高碩泰與我首任宗教自由無任所大使布興·大立本，在美國時間18日應邀出席，在國務院舉行的第二屆「促進宗教自由部長級會議」(Ministerial to Advance Religious Freedom)。高碩泰在會中發言指出，宗教自由是台灣民主生活重要的一部分，也是台灣與國際社會分享最重要的資產，誠如國務卿龐培歐不久前所說，台灣為可靠的民主夥伴及世界良善的力量，台灣將繼續致力維護基本人權、人類尊嚴、文化多元及宗教自由，呼籲各國共同響應。

促進宗教自由部長級會議由國務卿龐培歐(Mike Pompeo)主持，副總統彭斯(Mike Pence)親臨出席致詞，除再次強調川普政府對促進宗教自由之高度重視外，並宣布成立「國際宗教自由聯盟」(International Religious Freedom Alliance)。