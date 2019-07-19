陳水扁擔心被關回去 許信良：赦扁或許是險招

2019-07-19 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



民進黨前主席、現任亞太和平研究基金會董事長許信良今天中午在臉書表示，「陳前總統近日似乎患了焦慮症，居然在7月17日深夜發文，擔心我會為了2020蔡總統的勝選，建請蔡總統把他『抓回去』。」許也表示，「這真是杞人憂天！」他甚至認為，特赦陳水扁或許是值得考慮的險招。

許信良表示，首先，他不是蔡總統競選團隊的成員，「不在其位，不謀其政」，他沒有立場對蔡總統的競選做任何建議；其次，完全從競選利害考量，他也不認為把陳水扁抓回去對蔡總統的選情有利，「正好相反，我個人認為特赦陳前總統或許是值得考慮的險招」。

許信良認為，蔡總統是非常重視法律的領導人，「蔡總統對特赦陳前總統的態度，我個人的推測，主要是基於對『特赦法』的在意，這和我個人對總統行使特赦權的憲法見解是不同的」。他一直認為，特赦權是憲法賦予總統的特權，是超乎司法之上的，總統基於整體國家利益的考量，行使這個特權，不應受法律的限制，「所以，在這個意義上說，特赦法是違憲的，因為它限制了總統對特赦權的行使」。

許信良舉例說，美國福特總統，甚至在司法程序開始之前，就特赦前任尼克森總統，「這個案例最足以支持上述我對特赦權的憲法法理的見解」。基於這樣的見解，他在2010年年初民進黨前主席施明德的生日宴上，就當面呼籲施出面主張特赦陳水扁，「可以想見施主席當場的尷尬！」

「2011年，我參加民進黨的總統初選。我在4月20日舉行的最後一場政見發表會，正式提出特赦陳前總統的主張。」許信良說，他參選的目的，只是想讓未來的民進黨總統知道如何當個好總統，「我會天真地期待『阿扁們』的支持嗎？！」

許信良強調，對於特赦陳水扁，他的立場一貫不變，蔡總統上任以後，基於愛護民進黨，他曾經在媒體上好意提醒扁，為了特赦，自己也有責任努力和整個社會和解。