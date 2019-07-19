遭藍委控替綠委指導部會採購 行政院：扭曲拼貼
國民黨立委曾銘宗質疑行政院，替民進黨立委蔡易餘發函指導部會採購液晶電視，恐有圖利廠商之嫌。行政院發言人Kolas Yotaka說，完全沒有圖利特定廠商的疑慮，曾銘宗的指控過度簡化事實，扭曲拼貼行政流程，深感遺憾。
行政院秘書長李孟諺本月初發文給各部會，請各部會考慮採購液晶電視，或找廠商無償提供，文末雖註明參酌辦理，但秘書長大動作行文，還強調這是來自民進黨立委蔡易餘的建議。曾銘宗質疑，立委直接發文指導部會採購，行政院還幫忙轉文，過程極不恰當，還指名要買液晶電視，難道沒有圖利特定廠商之嫌？
Kolas Yotaka表示，事情緣起為行政院秘書長室於2019年5月7日接獲監察院審計部函轉立委蔡易餘辦公室建議函，函中建議政府各機關「辦理公開招標」或洽有意願之廠商以「無償」方式在民眾經常洽公處設置LED電子看板。
Kolas Yotaka說，監察院審計部轉立委函，行政院秘書長也依審計部來函轉送各政府機關，並強調建請政府各機關自行「參酌辦理」是否更換。行政院從未強迫各機關即刻更換新電子看板，也從未指定特定廠商，僅轉函並請各政府機關自行決定，與選舉宣傳毫無關聯。
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