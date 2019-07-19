親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
藍營初選韓勝出
帶職參選引熱議
蔡總統出訪友邦
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

京阿尼縱火案 20人死在頂樓階梯 嫌犯作案前到加油站買汽油

17歲少女猝死摩鐵 高大成依傷推論：生前恐遭施暴

遭藍委控替綠委指導部會採購 行政院：扭曲拼貼

2019-07-19 11:53聯合報 記者周佑政╱即時報導

國民黨立委曾銘宗質疑行政院，替民進黨立委蔡易餘發函指導部會採購液晶電視，恐有圖利廠商之嫌。行政院發言人Kolas Yotaka說，完全沒有圖利特定廠商的疑慮，曾銘宗的指控過度簡化事實，扭曲拼貼行政流程，深感遺憾。

行政院秘書長李孟諺本月初發文給各部會，請各部會考慮採購液晶電視，或找廠商無償提供，文末雖註明參酌辦理，但秘書長大動作行文，還強調這是來自民進黨立委蔡易餘的建議。曾銘宗質疑，立委直接發文指導部會採購，行政院還幫忙轉文，過程極不恰當，還指名要買液晶電視，難道沒有圖利特定廠商之嫌？

Kolas Yotaka表示，事情緣起為行政院秘書長室於2019年5月7日接獲監察院審計部函轉立委蔡易餘辦公室建議函，函中建議政府各機關「辦理公開招標」或洽有意願之廠商以「無償」方式在民眾經常洽公處設置LED電子看板。

Kolas Yotaka說，監察院審計部轉立委函，行政院秘書長也依審計部來函轉送各政府機關，並強調建請政府各機關自行「參酌辦理」是否更換。行政院從未強迫各機關即刻更換新電子看板，也從未指定特定廠商，僅轉函並請各政府機關自行決定，與選舉宣傳毫無關聯。

行政院發言人Kolas Yotaka。圖／本報系資料照片
行政院發言人Kolas Yotaka。圖／本報系資料照片
分享

行政院蔡易餘Kolas Yotaka
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

又講幹話？ 蔡易餘發文行政院指導採購液晶螢幕惹議

2019-07-19 11:47

人瑞禮送涼被 長者：難道我過去100年都沒被子蓋？

2019-07-19 12:48

藍委質疑為行政部門採購下指導棋 蔡易餘：胡亂扭曲

2019-07-19 11:53

影／「孩子不是我的」 馬英九：任內增加1萬5千新生兒

2019-07-19 11:11

林飛帆打造非韓家園 孫大千諷：政績爛還要矇混過關

2019-07-19 10:55

蔡任內新生兒減3.2萬 馬英九：四任總統只有我提高新生兒人口數

2019-07-19 10:15

這2次微笑害慘民進黨！她招來傲慢罵名 他留下驚駭謎團

2019-07-19 08:00

謝長廷投書日媒 挺香港反一國兩制

2019-07-19 07:25

喜樂島明天組黨 至少推10席拚立委

2019-07-19 00:40

林飛帆喊話 要打造「非韓家園」

2019-07-19 00:31

楊世光PO來回上海影片 王奕凱認輸將到新黨發千份雞排

2019-07-18 21:45

賣菜郎再拚三重立委？ 鄭世維臉書曬與韓國瑜合照

2019-07-18 21:25

「中共代理人」修法 政院：不另提版本，會精確規範

2019-07-18 20:20

喜樂島組黨 本土社團：不認同反對蔡總統

2019-07-18 20:14

柯文哲幕僚指8億預算被卡 國發會回嗆：下屬不應誤導柯P

2019-07-18 18:36

教育部提不出蔡英文升等論文？陳學聖：大家都變笨了

2019-07-18 18:05

影／獨派20日組黨是否出席 陳水扁：愛我就不要害我

2019-07-18 16:55

影／砲轟假訊息！蘇貞昌：對不起國家栽培

2019-07-18 15:36

林飛帆揚言打造「非韓家園」 韓幕僚反批：不反省執政失敗

2019-07-18 14:34

林飛帆當民進黨副秘書長 林國慶：資深黨工情何以堪

2019-07-18 14:33

喜樂島聯盟周六組黨…面對民進黨 獨派很糾結

2019-07-18 14:15

民進黨積極固本 盡力溝通

2019-07-18 14:14

賴清德低調 持續感恩之旅

2019-07-18 14:12

遭質疑是抹紅總司令 羅文嘉：頭版頭處理太小題大作

2019-07-18 13:45

影／自揭加入民進黨主因 林飛帆：打造「非韓家園」

2019-07-18 13:32

林飛帆打造非韓家園 謝寒冰：起薪九萬的飛帆家園呢？

2019-07-18 12:54

賴清德避紛擾？感恩之旅後安排出國行程

2019-07-18 12:44

整合喜樂島？綠營：會尊重對方的意願

2019-07-18 12:44

特定媒體遭紅色滲透？政院：中共代理人修法有必要

2019-07-18 12:32

「不滿蔡英文」喜樂島將正式組黨 獨派樂見卻也擔憂

2019-07-18 12:13

戰神不選汐止要道歉？洪慈庸嗆王浩宇：干你什麼事？

2019-07-18 12:06

聖文森將在台設使館 外交部：所有友邦在台都有設館

2019-07-18 11:47

北約前秘書長投書呼籲歐洲捍衛台灣 蔡英文表示感謝

2019-07-18 11:37

火力全開！柯文哲連罵蘇貞昌不要臉 開轟蔡英文總統沒做好

2019-07-18 11:26

因韓國瑜出現才加入綠營！林飛帆：台灣須打造非韓家園

2019-07-18 10:54

蔡正元囚徒日記：偵訊實況情境劇 聲押庭如小劇場

2019-07-18 10:44

外媒指台媒受控制 蔡英文：盼對假訊息特別警覺

2019-07-18 10:10

林飛帆：畢業找工作很正常 市長沒畢業找工作不正常

2019-07-18 09:28

時力為何崩壞？不只路線之爭 4大異行都讓人嘆為觀止

2019-07-18 08:00
看更多

熱門文章

幕後／先打賴、再打柯？這張圖點燃柯文哲火藥庫

2019-07-18 14:49

【重磅快評】韓國瑜啟動2年清淤 蘇貞昌開眼界了嗎？

2019-07-18 17:36

教育部提不出蔡英文升等論文？陳學聖：大家都變笨了

2019-07-18 18:05

【即時短評】選前最後一波 荒腔走板的警察人事

2019-07-18 17:13

這2次微笑害慘民進黨！她招來傲慢罵名 他留下驚駭謎團

2019-07-19 08:00

楊世光PO來回上海影片 王奕凱認輸將到新黨發千份雞排

2019-07-18 21:45

完全卸下割草任務？罷韓店家「勇記無敵蘿蔔糕」：恢復中立

2019-07-18 15:22

有玄機？郭台銘臉書發文 再提「0-6歲國家養」

2019-07-18 19:56

吳敦義籲別脫黨 郭台銘：現在只為理想

2019-07-19 00:46

重大個資外洩又一起！求職網20萬筆求職者個資全都露

2019-07-19 03:04

韓國瑜招兵買馬 市府近期改組

2019-07-19 00:34

柯文哲狂罵民進黨 王世堅說他是罵給這兩個人聽的

2019-07-18 15:28

李佳芬農舍違建會勘 建築師竟臨時提早2小時媒體撲空

2019-07-19 10:10

選前高階警官異動 南市警局長黃宗仁被回鍋副署長

2019-07-18 16:09

林飛帆當民進黨副秘書長 林國慶：資深黨工情何以堪

2019-07-18 14:33

選假的？ 朱立倫：不合邏輯的指控「適可而止」

2019-07-18 19:57

蔡英文聖露西亞演說 升我國國旗卻掉下來場面尷尬

2019-07-18 22:57

【即時短評】柯Ｐ「不要臉原子彈」 在雨停後何以為繼？

2019-07-19 11:04

柯文哲罵蘇貞昌不要臉 王丹：跟韓國瑜區別在哪？

2019-07-18 12:50

新黨願支持 但韓國瑜要先做到這件事

2019-07-18 13:14

柯文哲為何成了「火爆阿北」？高嘉瑜：他正為出場鋪路

2019-07-18 15:50

蘇揆指示研發 國軍「救災裝」首曝光

2019-07-18 14:49

柯文哲：台灣只有草包跟菜包可以選 真糟糕

2019-07-19 10:36

「不要臉」蘇貞昌不在意？ 柯文哲：再講就問候保安宮的事

2019-07-19 11:10

林飛帆揚言打造「非韓家園」 韓幕僚反批：不反省執政失敗

2019-07-18 14:34

影／李佳芬豪華農舍會勘 工人朝記者潑水阻擋拍攝

2019-07-19 10:20

柯文哲連嗆兩次「不要臉」 蘇貞昌：不在意也沒評論

2019-07-18 14:50

林飛帆打造非韓家園 謝寒冰：起薪九萬的飛帆家園呢？

2019-07-18 12:54

賣菜郎再拚三重立委？ 鄭世維臉書曬與韓國瑜合照

2019-07-18 21:25

韓國瑜很有料變沒水準 王鴻薇：柯文哲真的有水準？

2019-07-18 16:16

民眾不支持帶職參選？ 柯文哲：只有草包、菜包可選真糟糕

2019-07-19 11:19

柯文哲幕僚指8億預算被卡 國發會回嗆：下屬不應誤導柯P

2019-07-18 18:36

韓國瑜：核四重啟與否要由全民決定

2019-07-18 22:22

喜樂島聯盟周六組黨…面對民進黨 獨派很糾結

2019-07-18 14:15

我援贈國產槍械個裝 外交部披露海地承諾作這些用途

2019-07-18 13:44

影／狂嗆蘇貞昌「不要臉」 柯文哲再轟蔡英文「總統都沒做好了」

2019-07-18 16:59

選情不利會把扁關進去 蔡總統：第一次聽到這說法

2019-07-19 06:41

謝龍介秀「國安機密」資料：造勢韓粉手機被掌握

2019-07-19 00:18

助郭台銘韓國瑜聯繫 馬英九：能幫忙我全力以赴

2019-07-19 10:36

李佳芬農舍違建風波 雲林縣府、鄉公所明早10點丈量

2019-07-18 16:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top