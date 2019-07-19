又講幹話？ 蔡易餘發文行政院指導採購液晶螢幕惹議

2019-07-19 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



為了加強政令宣導，行政院秘書長李孟諺本月初發文給各部會，請各部會考慮採購液晶電視，或找廠商無償提供，文末雖註明參酌辦理，但強調這是來自民進黨立委蔡易餘的建議，讓部會承辦人員一頭霧水。國民黨立院黨團總召曾銘宗質疑，立委直接發文指導部會採購，行政院還幫忙轉文，過程極不恰當，還指名要買液晶電視，難道沒有圖利特定廠商之嫌？

根據公文，蔡易餘在4月23日發函給行政院和審計部，指「為宣導政府重大公共政策，有效傳達政府資訊，透過新科技廣宣系統，建請貴部函轉各政府機關，於民眾洽公處引進新科技廣告設備，架設液晶電視播放政令宣導廣告及施政方針，以增進與民眾溝通」。

他援引公寓大廈管理條例，指現行法令並無禁止政府機關在辦公大樓架設液晶電視播放政令宣導廣告，文中還表明「請各部會考量採購或洽有意願的廠商承諾無償播放政令宣導短片，並由廠商出資安裝設備、支付租金，由該廠商規劃播放時事趣聞、市場新知，廣告」，並稱「如此不僅可撙節政令宣導成本，節省公帑，也可幫助政府機關增加收入，一舉多贏」。

行政院在7月2日將公文廣發給各部會，附件就是蔡易餘的公文。但部分部會承辦人收文後一頭霧水，今年度預算已匡列完成，若要新增採購案就只能從現有預算挪支。行政院一紙公文下來就算是建議，各單位誰敢不從，立委的建議案中還包括找廠商樂捐，要去哪裡找這種不樂之捐？

曾銘宗指出，這種立委直接發文建議採購案，他擔任公務員和政務官這麼久，從未見過。立法院負責審查預算，立委卻能發文建議錢怎麼花，且要求廠商無償提供機器，還要支付租金給政府，誰願意做這種生意？會不會最後變成選舉宣傳平台？