親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
藍營初選韓勝出
帶職參選引熱議
蔡總統出訪友邦
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

京阿尼縱火案 20人死在頂樓階梯 嫌犯作案前到加油站買汽油

17歲少女猝死摩鐵 高大成依傷推論：生前恐遭施暴

又講幹話？ 蔡易餘發文行政院指導採購液晶螢幕惹議

2019-07-19 11:47聯合報 記者張文馨╱即時報導

為了加強政令宣導，行政院秘書長李孟諺本月初發文給各部會，請各部會考慮採購液晶電視，或找廠商無償提供，文末雖註明參酌辦理，但強調這是來自民進黨立委蔡易餘的建議，讓部會承辦人員一頭霧水。國民黨立院黨團總召曾銘宗質疑，立委直接發文指導部會採購，行政院還幫忙轉文，過程極不恰當，還指名要買液晶電視，難道沒有圖利特定廠商之嫌？

根據公文，蔡易餘在4月23日發函給行政院和審計部，指「為宣導政府重大公共政策，有效傳達政府資訊，透過新科技廣宣系統，建請貴部函轉各政府機關，於民眾洽公處引進新科技廣告設備，架設液晶電視播放政令宣導廣告及施政方針，以增進與民眾溝通」。

他援引公寓大廈管理條例，指現行法令並無禁止政府機關在辦公大樓架設液晶電視播放政令宣導廣告，文中還表明「請各部會考量採購或洽有意願的廠商承諾無償播放政令宣導短片，並由廠商出資安裝設備、支付租金，由該廠商規劃播放時事趣聞、市場新知，廣告」，並稱「如此不僅可撙節政令宣導成本，節省公帑，也可幫助政府機關增加收入，一舉多贏」。

行政院在7月2日將公文廣發給各部會，附件就是蔡易餘的公文。但部分部會承辦人收文後一頭霧水，今年度預算已匡列完成，若要新增採購案就只能從現有預算挪支。行政院一紙公文下來就算是建議，各單位誰敢不從，立委的建議案中還包括找廠商樂捐，要去哪裡找這種不樂之捐？

曾銘宗指出，這種立委直接發文建議採購案，他擔任公務員和政務官這麼久，從未見過。立法院負責審查預算，立委卻能發文建議錢怎麼花，且要求廠商無償提供機器，還要支付租金給政府，誰願意做這種生意？會不會最後變成選舉宣傳平台？

曾任藍營政務官的不具名人士聽聞表示，看到這份公文只能感嘆「行政院的服務也太好了吧」。另外，他質疑，各部會若要找人樂捐，就會踩到公務員不得募款的紅線，要如何執行，無法想像。

民眾洽公等待期間，立委要求行政院各部會採購液晶電視，播放政令廣告加強與民溝通。本...
民眾洽公等待期間，立委要求行政院各部會採購液晶電視，播放政令廣告加強與民溝通。本報資料照片
分享

行政院廣告蔡易餘
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

遭藍委控替綠委指導部會採購 行政院：扭曲拼貼

2019-07-19 11:53

藍委質疑為行政部門採購下指導棋 蔡易餘：胡亂扭曲

2019-07-19 11:53

影／「孩子不是我的」 馬英九：任內增加1萬5千新生兒

2019-07-19 11:11

林飛帆打造非韓家園 孫大千諷：政績爛還要矇混過關

2019-07-19 10:55

蔡任內新生兒減3.2萬 馬英九：四任總統只有我提高新生兒人口數

2019-07-19 10:15

這2次微笑害慘民進黨！她招來傲慢罵名 他留下驚駭謎團

2019-07-19 08:00

謝長廷投書日媒 挺香港反一國兩制

2019-07-19 07:25

喜樂島明天組黨 至少推10席拚立委

2019-07-19 00:40

林飛帆喊話 要打造「非韓家園」

2019-07-19 00:31

楊世光PO來回上海影片 王奕凱認輸將到新黨發千份雞排

2019-07-18 21:45

賣菜郎再拚三重立委？ 鄭世維臉書曬與韓國瑜合照

2019-07-18 21:25

「中共代理人」修法 政院：不另提版本，會精確規範

2019-07-18 20:20

喜樂島組黨 本土社團：不認同反對蔡總統

2019-07-18 20:14

柯文哲幕僚指8億預算被卡 國發會回嗆：下屬不應誤導柯P

2019-07-18 18:36

教育部提不出蔡英文升等論文？陳學聖：大家都變笨了

2019-07-18 18:05

影／獨派20日組黨是否出席 陳水扁：愛我就不要害我

2019-07-18 16:55

影／砲轟假訊息！蘇貞昌：對不起國家栽培

2019-07-18 15:36

林飛帆揚言打造「非韓家園」 韓幕僚反批：不反省執政失敗

2019-07-18 14:34

林飛帆當民進黨副秘書長 林國慶：資深黨工情何以堪

2019-07-18 14:33

喜樂島聯盟周六組黨…面對民進黨 獨派很糾結

2019-07-18 14:15

民進黨積極固本 盡力溝通

2019-07-18 14:14

賴清德低調 持續感恩之旅

2019-07-18 14:12

遭質疑是抹紅總司令 羅文嘉：頭版頭處理太小題大作

2019-07-18 13:45

影／自揭加入民進黨主因 林飛帆：打造「非韓家園」

2019-07-18 13:32

林飛帆打造非韓家園 謝寒冰：起薪九萬的飛帆家園呢？

2019-07-18 12:54

賴清德避紛擾？感恩之旅後安排出國行程

2019-07-18 12:44

整合喜樂島？綠營：會尊重對方的意願

2019-07-18 12:44

特定媒體遭紅色滲透？政院：中共代理人修法有必要

2019-07-18 12:32

「不滿蔡英文」喜樂島將正式組黨 獨派樂見卻也擔憂

2019-07-18 12:13

戰神不選汐止要道歉？洪慈庸嗆王浩宇：干你什麼事？

2019-07-18 12:06

聖文森將在台設使館 外交部：所有友邦在台都有設館

2019-07-18 11:47

北約前秘書長投書呼籲歐洲捍衛台灣 蔡英文表示感謝

2019-07-18 11:37

火力全開！柯文哲連罵蘇貞昌不要臉 開轟蔡英文總統沒做好

2019-07-18 11:26

因韓國瑜出現才加入綠營！林飛帆：台灣須打造非韓家園

2019-07-18 10:54

蔡正元囚徒日記：偵訊實況情境劇 聲押庭如小劇場

2019-07-18 10:44

外媒指台媒受控制 蔡英文：盼對假訊息特別警覺

2019-07-18 10:10

林飛帆：畢業找工作很正常 市長沒畢業找工作不正常

2019-07-18 09:28

時力為何崩壞？不只路線之爭 4大異行都讓人嘆為觀止

2019-07-18 08:00

影／民調被邊緣化?柯坦言差不多 認韓國瑜完全不可測

2019-07-17 13:44
看更多

熱門文章

幕後／先打賴、再打柯？這張圖點燃柯文哲火藥庫

2019-07-18 14:49

【重磅快評】韓國瑜啟動2年清淤 蘇貞昌開眼界了嗎？

2019-07-18 17:36

教育部提不出蔡英文升等論文？陳學聖：大家都變笨了

2019-07-18 18:05

【即時短評】選前最後一波 荒腔走板的警察人事

2019-07-18 17:13

這2次微笑害慘民進黨！她招來傲慢罵名 他留下驚駭謎團

2019-07-19 08:00

楊世光PO來回上海影片 王奕凱認輸將到新黨發千份雞排

2019-07-18 21:45

完全卸下割草任務？罷韓店家「勇記無敵蘿蔔糕」：恢復中立

2019-07-18 15:22

有玄機？郭台銘臉書發文 再提「0-6歲國家養」

2019-07-18 19:56

吳敦義籲別脫黨 郭台銘：現在只為理想

2019-07-19 00:46

重大個資外洩又一起！求職網20萬筆求職者個資全都露

2019-07-19 03:04

韓國瑜招兵買馬 市府近期改組

2019-07-19 00:34

柯文哲狂罵民進黨 王世堅說他是罵給這兩個人聽的

2019-07-18 15:28

李佳芬農舍違建會勘 建築師竟臨時提早2小時媒體撲空

2019-07-19 10:10

選前高階警官異動 南市警局長黃宗仁被回鍋副署長

2019-07-18 16:09

林飛帆當民進黨副秘書長 林國慶：資深黨工情何以堪

2019-07-18 14:33

蔡英文聖露西亞演說 升我國國旗卻掉下來場面尷尬

2019-07-18 22:57

選假的？ 朱立倫：不合邏輯的指控「適可而止」

2019-07-18 19:57

【即時短評】柯Ｐ「不要臉原子彈」 在雨停後何以為繼？

2019-07-19 11:04

柯文哲罵蘇貞昌不要臉 王丹：跟韓國瑜區別在哪？

2019-07-18 12:50

新黨願支持 但韓國瑜要先做到這件事

2019-07-18 13:14

「不要臉」蘇貞昌不在意？ 柯文哲：再講就問候保安宮的事

2019-07-19 11:10

柯文哲為何成了「火爆阿北」？高嘉瑜：他正為出場鋪路

2019-07-18 15:50

蘇揆指示研發 國軍「救災裝」首曝光

2019-07-18 14:49

柯文哲：台灣只有草包跟菜包可以選 真糟糕

2019-07-19 10:36

林飛帆揚言打造「非韓家園」 韓幕僚反批：不反省執政失敗

2019-07-18 14:34

影／李佳芬豪華農舍會勘 工人朝記者潑水阻擋拍攝

2019-07-19 10:20

柯文哲連嗆兩次「不要臉」 蘇貞昌：不在意也沒評論

2019-07-18 14:50

林飛帆打造非韓家園 謝寒冰：起薪九萬的飛帆家園呢？

2019-07-18 12:54

賣菜郎再拚三重立委？ 鄭世維臉書曬與韓國瑜合照

2019-07-18 21:25

民眾不支持帶職參選？ 柯文哲：只有草包、菜包可選真糟糕

2019-07-19 11:19

韓國瑜很有料變沒水準 王鴻薇：柯文哲真的有水準？

2019-07-18 16:16

柯文哲幕僚指8億預算被卡 國發會回嗆：下屬不應誤導柯P

2019-07-18 18:36

韓國瑜：核四重啟與否要由全民決定

2019-07-18 22:22

喜樂島聯盟周六組黨…面對民進黨 獨派很糾結

2019-07-18 14:15

我援贈國產槍械個裝 外交部披露海地承諾作這些用途

2019-07-18 13:44

影／狂嗆蘇貞昌「不要臉」 柯文哲再轟蔡英文「總統都沒做好了」

2019-07-18 16:59

選情不利會把扁關進去 蔡總統：第一次聽到這說法

2019-07-19 06:41

謝龍介秀「國安機密」資料：造勢韓粉手機被掌握

2019-07-19 00:18

助郭台銘韓國瑜聯繫 馬英九：能幫忙我全力以赴

2019-07-19 10:36

李佳芬農舍違建風波 雲林縣府、鄉公所明早10點丈量

2019-07-18 16:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top