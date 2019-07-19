影／「孩子不是我的」 馬英九：任內增加1萬5千新生兒

2019-07-19 11:11 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 杜建重 ╱即時報導



前總統馬英九上午出席「亞洲嬰幼兒托育現況與展望論壇」，在致詞時除了憂心少子化現象，同時也指出自己不同於李登輝、陳水扁和蔡英文三位總統新生兒減少的情況，在他任內新生兒不降反增，增加了大約1萬5千多人。

台北市立大學教育學院與惠文教育基金會上午在台北舉行「亞洲嬰幼兒托育現況與展望論壇」，邀請學者專家一同探討與對話，讓社會大眾更了解這個議題，論壇除了彙集亞洲知名專家之外，前總統馬英九也應邀到場致詞，表達他對台灣新生兒逐年降低憂心的情況。

馬英九表示，在任內他做了很多新生兒的措施，除了幼兒園托兒所的增加，還有未就業父母的照顧、幼兒津貼與安胎假，以及陪產假從3天開放到5天；而這些措施，他認為最有效的還是育嬰留職停薪假，這個制度總共有206萬人申請，國家總共付出了350億元，也因這個制度，讓許多年輕人決定生育，這些政策有沒有效，可以從生育率得到答案。

馬英九以李登輝、陳水扁和蔡英文三任總統任內的新生兒數字為例，李登輝總統在任內新生兒減少了5萬8千人，陳水扁總統在他任內新生兒減少了10萬1千人，而蔡英文總統三年多任期，到目前已減少了3萬2千名的新生兒。

馬英九開玩笑的說，自己執政八年，不但沒有減少，還增加了1萬5千人，「雖然孩子都不是我的」，但他還是相當開心。