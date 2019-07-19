「不要臉」蘇貞昌不在意？柯Ｐ：再講就問候保安宮的事

2019-07-19 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



2020總統大選，台北市長柯文哲砲口對準民進黨。行政院長蘇貞昌提醒柯文哲曾說過「連任後會支持蔡英文爭取連任」；柯文哲昨天表示，2018年台北市選舉之後，再加上葛特曼事件，現在蘇貞昌這樣子講，實在是有夠不要臉。柯文哲還一臉不屑連罵兩次「不要臉」。對此，蘇貞昌昨出席「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」受訪時，對二度被台北市長柯文哲駡不要臉表示不會在意。

柯文哲上午再次被媒體問到此事，反問，不然他要講什麼？「他再講我就問候他那個保安宮的事」，他不是在那發誓？

對於民進黨刻意將柯邊緣化、冷處理，柯文哲說，對啦，不然怎樣，「他越講我罵得的越兇」，他更痛苦。至於外界認為柯文哲說的原子彈，是拉郭台銘和郭粉？柯文哲說，台灣也曾經研發過原子彈，也不一定會成功，但他發現他好像最快樂，每天早上7點半上工，把該做的事做完，媒體來訪問，看到什麼不對就Ｋ什麼，滿快樂的。

至於蔡英文總統出訪時被媒體問到白、綠有沒有合作空間，以及需要什麼條件，但她楞3秒沒有回答。對此，柯文哲說，那她一定會陷入長考，反正他們兩面手法也習慣了，「一邊跟你說合作，一邊打你」，反正他也習慣了。