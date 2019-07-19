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蔡任內新生兒減3.2萬 馬英九：四任總統只有我提高新生兒人口數

2019-07-19 10:15聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

前總統馬英九出席亞洲嬰幼兒托育現況與展望論壇，致詞時表示，四任總統只有他讓我國新生兒人口增加，並在任內完成幼托整合任務，以及職場育嬰留停七天的福利。蔡英文總統就任三年多，新生兒減少3萬2000名，可見除了提供福利之外，經濟和政治環境因素也影響生育。

馬英九說，蔡英文總統任內新生兒人口減少，是因經濟不好，例如一例一休，年金砍很多，影響民眾生育。政治、治安也有影響，如果環境不和平，軍機飛來飛去，也很難提高生育。

馬英九表示，他在總統任期第三年，有一次開財經會談時，就說這是人口問題是國安問題，因為人口不夠時，哭都哭不出來。所以他投入心力，完成幼托整合、安胎假等制度。最有效的是育嬰留職停薪七天的福利，有206萬民眾受益，付出了350億元。

馬英九說，過去四位總統任內新生兒數字，前總統李登輝讓新生兒減少5萬8000人，前總統陳水扁減少10萬1000人，蔡英文上任至今三年多，減少3萬2000人，而他八年任期增加1萬1500人。「很開心，雖然孩子都不是我的」。

馬英九說，幼托議題在台灣受到高度重視，目前六歲以下嬰幼兒照顧需求多，人力需求也多，需要第一線人員投入專心、用心、細心、愛心，讓政府和人民放心。

會後有記者問是否鼓勵鴻海創辦人郭台銘脫黨，馬英九回以「郭台銘還在國外，我還沒碰到他，希望他不會」。記者問馬英九是否協助國民黨內整合，馬英九表示，能幫忙的他都會盡量。

前總統馬英九 記者葉信菉／攝影
前總統馬英九 記者葉信菉／攝影
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