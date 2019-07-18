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楊世光PO來回上海影片 王奕凱認輸將到新黨發千份雞排

2019-07-18 21:45聯合報 記者蔡晉宇╱即時報導

上海仟和億公司」12名台灣分析師日前驚傳在上海遭官方逮捕，此事件也意外引發該公司重要人士、新黨總統參選人楊世光時代力量立委黃國昌隔空交火，時代力量黨員王奕凱更和楊世光對賭，「只要楊敢回上海，就到新黨發1000份雞排」。昨日楊世光在臉書臉書po出他來回上海的影片後，王奕凱隨後po文認輸表示，「楊世光去了上海拍了影片回來，我也約好在台北新黨黨部門口發一千份雞排，目前訂在7月26日晚上7點時後來發雞排，大家來吃喔。」

「仟和億事件」爆發後，黃國昌表示，楊世光是該公司的台柱，恐不敢回去上海。楊世光隔日回嗆，若他不敢去，他親到時力跪地發五千份雞排，但他若去了上海再返台，黃國昌就到新黨發五千份雞排，黃國昌以楊世光想藉他打知名度為由，不予回應，但時代力量黨代表王奕凱14日代黃國昌嗆楊說，「就是嗆你現在不敢去中國」，如果楊世光飛上海回得來就由他發一千份雞排。

楊世光昨日在臉書公布從桃園機場來回上海影片，影片最後打出字幕，請時力趕快到新黨發雞排。王奕凱今日在臉書發文認輸，「楊世光去了上海拍了影片回來，我也約好在台北新黨黨部門口發一千份雞排，目前訂在7月26日晚上7點時後來發雞排，大家來吃喔。」

楊世光。圖╱新黨提供
楊世光。圖╱新黨提供
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