「中共代理人」修法 政院：不另提版本，會精確規範

2019-07-18 20:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院發言人Kolas Yotaka。聯合報資料照 分享 facebook 蔡英文總統宣示，立法院下一個會期要完成「中共代理人」修法。行政院發言人Kolas Yotaka今天指出，政府正面臨訊息戰及輿論戰，「中共代理人」的樣態非常多，媒體只是其中一種，前陣子有20幾家網媒同步複製刊登中國官方的報導，可見「中共代理人」修法有其必要性與正當性。

關於「中共代理人」修法，目前民進黨立法院黨團提出的兩岸人民關係條例修正草案已經付委，但修正內容遭國民黨團批評為「刑法第一百條復辟」、「綠色恐怖，變本加厲」。

Kolas說，民進黨團已有修法版本，行政院及陸委會不會再提版本；但未來立法院討論時，民進黨團若尋求行政部門的修法意見，陸委會會表達更精確的修法方向和規範，定義代理樣態和範圍，以免造成外界不必要的誤會。

她強調，修法重點不在打壓媒體，因為新聞自由與言論自由是台灣與中國最大的不同，政府不可能傷害新聞自由，但還是要因應輿論戰及訊息戰的攻擊與傷害，因此要有更精確的規範，以免台商或因文化、旅遊經常往來兩岸的民眾，擔心一不小心就觸法，但最後還是要尊重立法院的決定。

至於「金融時報」報導台灣有媒體受到中國控制，陸委會也表示是否涉及違反剛修正通過的國家安全法，檢調應該調查、偵辦。Kolas回應表示，台灣尊重言論自由，期盼媒體自律，被點名的媒體應誠實說明真相，化解民眾的疑慮；如果真的有任何個人或團體從事中共代理行為，行政院支持陸委會，若有涉及違反國家安全法等現有法律，檢調單位也應依法偵辦，「政府守護台灣民主的立場沒有改變」。

此外，行政院在4月19日發布「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，要求各機關不得採購及使用危害國家資通安全的廠商產品，3個月公布廠商清單的期限已至。有媒體報導，中國華為、中興通訊、海康威視3家廠商將列入「黑名單」，但Kolas表示，清單還在討論中，尚未定案，預計7月底公布。