親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
帶職參選引熱議
藍營初選韓勝出
總統大選觀測站
蔡總統出訪友邦
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

日警問縱火京都動畫動機 41歲嫌犯怒回：抄襲

教育部提不出蔡英文升等論文？陳學聖：大家都變笨了

2019-07-18 18:05聯合報 記者林文義╱即時報導

蔡英文總統日前在參訪Dcard公司時，首度開箱倫敦政經學院（LSE）的畢業證書。...
蔡英文總統日前在參訪Dcard公司時，首度開箱倫敦政經學院（LSE）的畢業證書。圖／擷取自蔡英文臉書影片
分享
總統蔡英文七月十日在臉書發布一段參訪狄卡科技股份有限公司（Dcard）的影片，首度「開箱」LSE畢業證書，她還幽默表示「是有鋼印的」；立委陳學聖表示，近來盛傳找不到總統蔡英文過去於政大及東吳任教期間升等應提之論文及專書，他行文教育部，要求政大、東吳星期五之前提供蔡升等論文及專書釐清，結果教育部跟他說「有困難，明天沒辦法給您」。

陳學聖在臉書問網友「請教我如何從網路找到小英總統大學任教升等論文及專書？拜託！請教我如何從網路找到小英總統大學任教升等論文及專書？」。

陳學聖說，他只是因為很好奇，為何網路盛傳找不到小英總統大學任教升等論文，這不是應該很簡單，隨便google一下就有了嗎？答案就清楚了嗎？為何還糾纏這麼久，連有的媒體還說獨派首次和國民黨「合作」！

結果不僅他找不到論文，他的碩士助理也找不到，博士教授朋友也找不到……總統府發言人不是說上網就找得到嗎？為什麼我們這麼笨，連上網都不會！

所以他拜託教育部明天給他資料，畢竟大學教師升等歸教育部管，教育部一定會有資料，上網一下資料庫，應該就有了……但教育部和他說，有困難，明天沒辦法給他。他再問何時可以給，答案是「目前沒有時間表……」。

陳學聖說，拜託！不是都說上網一查就有，為什麼大家都變笨了！有誰可以教教他，教教教育部怎麼上網！不是說很簡單嗎？不是一般文章，是有一定格式、一定發表刊物才算喔！

教育部陳學聖政大Dcard
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

影／獨派20日組黨是否出席 陳水扁：愛我就不要害我

2019-07-18 16:55

農保法拍板定案 蘇揆：雙軌推動

2019-07-18 15:57

影／砲轟假訊息！蘇貞昌：對不起國家栽培

2019-07-18 15:36

林飛帆揚言打造「非韓家園」 韓幕僚反批：不反省執政失敗

2019-07-18 14:34

林飛帆當民進黨副秘書長 林國慶：資深黨工情何以堪

2019-07-18 14:33

喜樂島聯盟周六組黨…面對民進黨 獨派很糾結

2019-07-18 14:15

民進黨積極固本 盡力溝通

2019-07-18 14:14

賴清德低調 持續感恩之旅

2019-07-18 14:12

遭質疑是抹紅總司令 羅文嘉：頭版頭處理太小題大作

2019-07-18 13:45

影／自揭加入民進黨主因 林飛帆：打造「非韓家園」

2019-07-18 13:32

林飛帆打造非韓家園 謝寒冰：起薪九萬的飛帆家園呢？

2019-07-18 12:54

賴清德避紛擾？感恩之旅後安排出國行程

2019-07-18 12:44

整合喜樂島？綠營：會尊重對方的意願

2019-07-18 12:44

特定媒體遭紅色滲透？政院：中共代理人修法有必要

2019-07-18 12:32

「不滿蔡英文」喜樂島將正式組黨 獨派樂見卻也擔憂

2019-07-18 12:13

戰神不選汐止要道歉？洪慈庸嗆王浩宇：干你什麼事？

2019-07-18 12:06

聖文森將在台設使館 外交部：所有友邦在台都有設館

2019-07-18 11:47

北約前秘書長投書呼籲歐洲捍衛台灣 蔡英文表示感謝

2019-07-18 11:37

火力全開！柯文哲連罵蘇貞昌不要臉 開轟蔡英文總統沒做好

2019-07-18 11:26

因韓國瑜出現才加入綠營！林飛帆：台灣須打造非韓家園

2019-07-18 10:54

蔡正元囚徒日記：偵訊實況情境劇 聲押庭如小劇場

2019-07-18 10:44

外媒指台媒受控制 蔡英文：盼對假訊息特別警覺

2019-07-18 10:10

林飛帆：畢業找工作很正常 市長沒畢業找工作不正常

2019-07-18 09:28

時力為何崩壞？不只路線之爭 4大異行都讓人嘆為觀止

2019-07-18 08:00

觀察站／操弄選舉踩民主紅線 反紅滲透恐分化族群

2019-07-18 01:05

校園反紅滲透 民進黨8月起基層開講

2019-07-18 01:03

李佳芬赴告別式遭批不敬 他指蔡英文在公祭也微笑

2019-07-18 00:30

楊世光上海來回 嗆黃國昌「雞排準備好了嗎？」

2019-07-17 22:08

楊世光兌現上海來回今返台 請代打的王奕凱盡速發雞排

2019-07-17 22:03

國台辦直接控制台媒？陸委會：檢調應進行調查偵辦

2019-07-17 20:50

母親忌日被搜索並聲押 蔡正元囚徒日記還原驚悚過程

2019-07-17 20:03

藍金門立委提名難產 地方重量級人士：洪麗萍仍較合適

2019-07-17 19:47

【重磅快評】民進黨說謊成性！柯P照韓國瑜的劇本在走

2019-07-17 17:52

獨／遠雄盼增大巨蛋工項 挑戰柯市府「減量方案」

2019-07-17 17:18

民進黨宣戰 8月啟動「反紅色滲透」基層座談

2019-07-17 16:20

李佳芬出席告別式遭批不敬 胞弟：褻瀆告別式令人痛心

2019-07-17 15:57

柯P說林飛帆沒市場 沈志霖：下滑阿北笑年輕人沒市場？

2019-07-17 15:47

卓榮泰再回柯文哲：這是做事的時代 不是鬥智的時代

2019-07-17 15:17

柯營酸林飛帆：左派台獨憤青

2019-07-17 14:22
看更多

熱門文章

火力全開！柯文哲連罵蘇貞昌不要臉 開轟蔡英文總統沒做好

2019-07-18 11:26

時力為何崩壞？不只路線之爭 4大異行都讓人嘆為觀止

2019-07-18 08:00

楊世光上海來回 嗆黃國昌「雞排準備好了嗎？」

2019-07-17 22:08

幕後／先打賴、再打柯？這張圖點燃柯文哲火藥庫

2019-07-18 14:49

李佳芬赴告別式遭批不敬 他指蔡英文在公祭也微笑

2019-07-18 00:30

嗆韓國瑜罵小英 他開金口就能衝民調 這次瞄準了…

2019-07-18 09:00

三腳督選總統？ 柯文哲火力全開：滿怨恨小英

2019-07-18 00:53

孫大千：陳師孟是藍營2020大選的最佳神救援

2019-07-18 08:14

謝龍介秀國安機密資料？「未來選戰絕對難打」

2019-07-18 12:19

大選前把扁抓回監以利綠選情？ 扁質疑許信良和洪耀福

2019-07-17 23:59

親藍智庫最新民調 柯文哲選不選韓國瑜都領先

2019-07-18 12:37

殉職鐵警李承翰 銓敘部通過最高等級因公撫卹

2019-07-17 19:17

英媒揭旺中受台辦指令挺韓 胡幼偉：指示播滿場國旗？

2019-07-17 19:16

戰神不選汐止要道歉？洪慈庸嗆王浩宇：干你什麼事？

2019-07-18 12:06

柯文哲狂罵民進黨 王世堅說他是罵給這兩個人聽的

2019-07-18 15:28

韓國瑜如何回應辭高市長要求？ 胡幼偉這樣獻計

2019-07-17 18:50

楊世光兌現上海來回今返台 請代打的王奕凱盡速發雞排

2019-07-17 22:03

柯文哲：若與藍綠三腳督 現在選必輸

2019-07-18 00:03

柯文哲既狠又辣！黃暐瀚：這是切割蔡韓的戰力數值測試

2019-07-18 11:30

林飛帆當民進黨副秘書長 林國慶：資深黨工情何以堪

2019-07-18 14:33

打台獨易被扣紅帽 他建議韓國瑜猛打民進黨「死穴」

2019-07-18 09:53

傅學鵬母喪奠禮備極哀榮 吳敦義喊話郭台銘不要脫黨

2019-07-18 11:18

韓國瑜帶職選總統 呂秋遠：為何鮮少有人質疑朱立倫？

2019-07-18 11:11

柯文哲罵蘇貞昌不要臉 王丹：跟韓國瑜區別在哪？

2019-07-18 12:50

影╱朱立倫錄影片幫李四川加油 韓國瑜幽默這樣回

2019-07-17 19:43

完全卸下割草任務？罷韓店家「勇記無敵蘿蔔糕」：恢復中立

2019-07-18 15:22

母親忌日被搜索並聲押 蔡正元囚徒日記還原驚悚過程

2019-07-17 20:03

選前高階警官異動 南市警局長黃宗仁被回鍋副署長

2019-07-18 16:09

徐永明：國民黨中央愛轉彎 「抽韓換X」不是不可能

2019-07-18 10:07

藍金門立委提名難產 地方重量級人士：洪麗萍仍較合適

2019-07-17 19:47

新黨願支持 但韓國瑜要先做到這件事

2019-07-18 13:14

因韓國瑜出現才加入綠營！林飛帆：台灣須打造非韓家園

2019-07-18 10:54

林飛帆：畢業找工作很正常 市長沒畢業找工作不正常

2019-07-18 09:28

林飛帆打造非韓家園 謝寒冰：起薪九萬的飛帆家園呢？

2019-07-18 12:54

柯文哲連嗆兩次「不要臉」 蘇貞昌：不在意也沒評論

2019-07-18 14:50

呂秀蓮：初選全民調根本是魔神仔決定

2019-07-18 11:49

柯文哲為何成了「火爆阿北」？高嘉瑜：他正為出場鋪路

2019-07-18 15:50

獨／中共國防部官網宣布 近日將在東山島舉行兩棲演習

2019-07-17 20:01

蘇揆指示研發 國軍「救災裝」首曝光

2019-07-18 14:49

林飛帆揚言打造「非韓家園」 韓幕僚反批：不反省執政失敗

2019-07-18 14:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top