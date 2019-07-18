教育部提不出蔡英文升等論文？陳學聖：大家都變笨了

2019-07-18 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



蔡英文總統日前在參訪Dcard公司時，首度開箱倫敦政經學院（LSE）的畢業證書。圖／擷取自蔡英文臉書影片 分享 facebook 總統蔡英文七月十日在臉書發布一段參訪狄卡科技股份有限公司（Dcard）的影片，首度「開箱」LSE畢業證書，她還幽默表示「是有鋼印的」；立委陳學聖表示，近來盛傳找不到總統蔡英文過去於政大及東吳任教期間升等應提之論文及專書，他行文教育部，要求政大、東吳星期五之前提供蔡升等論文及專書釐清，結果教育部跟他說「有困難，明天沒辦法給您」。

陳學聖在臉書問網友「請教我如何從網路找到小英總統大學任教升等論文及專書？拜託！請教我如何從網路找到小英總統大學任教升等論文及專書？」。

陳學聖說，他只是因為很好奇，為何網路盛傳找不到小英總統大學任教升等論文，這不是應該很簡單，隨便google一下就有了嗎？答案就清楚了嗎？為何還糾纏這麼久，連有的媒體還說獨派首次和國民黨「合作」！

結果不僅他找不到論文，他的碩士助理也找不到，博士教授朋友也找不到……總統府發言人不是說上網就找得到嗎？為什麼我們這麼笨，連上網都不會！

所以他拜託教育部明天給他資料，畢竟大學教師升等歸教育部管，教育部一定會有資料，上網一下資料庫，應該就有了……但教育部和他說，有困難，明天沒辦法給他。他再問何時可以給，答案是「目前沒有時間表……」。

陳學聖說，拜託！不是都說上網一查就有，為什麼大家都變笨了！有誰可以教教他，教教教育部怎麼上網！不是說很簡單嗎？不是一般文章，是有一定格式、一定發表刊物才算喔！