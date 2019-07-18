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農保法拍板定案 蘇揆：雙軌推動

2019-07-18 15:57台灣醒報 記者張元融╱台北報導

農民不再靠天吃飯！行政院長蘇貞昌18日於行政院會指示，全面推動農業保險，並通過《農業保險法》草案。行政院發言人谷辣斯．尤達卡表示，《農保法》與現有的現金救助機制雙軌並行，分散農林漁牧業者經營風險。立專法可向國內產險業與國際再保界宣示政府決心。

因應近年極端氣候

「近年災害農損擴大，讓農業保險法的推動勢在必行。」農委會副主委陳駿季表示，目前每年農業天災救助金額僅31億元，僅佔每年平均農損123億元的25%，剩餘的75%皆由農民自行承擔。

陳駿季指出，農委會自104起試辦農業保險，目前已推出15品項（梨、香蕉、芒果、釋迦、鳳梨、水稻、蓮霧、木瓜、文旦柚、石斑魚、虱目魚、火雞、鴨、鵝）、20張保單，累積投保件數2.9萬件、投保面積4.7萬公頃，累計理賠件數907件、理賠金額8919萬元。他也說，未來將開發棗子、番石榴和荔枝等保單。

保險基金分散風險

《農業保險法草案》立法重點包括：保障範圍擴大，不再僅限於農業救助金適用的天災農損，保障範圍將擴大涵蓋動植物與蟲害；雙軌保險，由保險公司與農漁會共同擔任保險人，設計更貼近農民的保單；將以免徵印花稅與營業稅鼓勵保險公司投入；政府提供最高50%的保費補助，提高農民投保誘因等。

陳駿季強調，政院版《農業保險法》草案核心關鍵是「建立危險分散機制」，成立農業保險基金，運用共保與再保機制分散風險。

強化農民自主管理

「從各國經驗來看，立專法、設基金是成功推動農保的關鍵。」陳駿季解釋，農業保險不僅只是穩定農民收入，也藉由農民與政府共同分擔風險，強化農民自主管理。農委會企劃處副處長周妙芳也於17日指出，與台灣氣候相仿的日韓，過去也常推災害型保險，近年開始陸續推動農業收入保險。

陳駿季表示，農委會已開發20種保單，包括收入保障型、產量保障型、天氣參數指數型、設備實損實賠型、禽流感撲殺保單等。他舉例，收入保障型保單可保障蕉農每年保障收益為70萬（假設），未達標準即可申請理賠；產量保障型，保障每年農產量達一定水準，水稻若未達5000公斤（假設），即可獲賠。

陳駿季說，針對養殖漁業常因無法預測水底下的魚量，低溫與否水災造成漁業損失，農委會設計出天氣參數指數型，比方說，連續48小時雨量達500毫米以上，即可獲得理賠。

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