林飛帆揚言打造「非韓家園」 韓幕僚反批：不反省執政失敗

2019-07-18 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



民主進步黨副秘書長林飛帆今天表示，台灣下一個重要目標，是要打造「非韓家園」，因為若國民黨籍高雄市長韓國瑜選上總統，不只是兩岸議題，婚姻平權、轉型正義等綠營各項努力可能全面瓦解。

太陽花學運領袖林飛帆日前接任民進黨副秘書長，今接受廣播主持人周玉蔻專訪，被問到為何會想加入民進黨，林飛帆說，他決定加入民進黨，是因為韓國瑜可能會在2020總統大選出線。

林飛帆說，台灣下一個重要目標是打造「非韓家園」，若韓國瑜選上總統，不只是中國大陸對台政策，更可能讓婚姻平權、轉型正義、能源轉型、非核家園等民進黨過去所努力的事情，在終於有一點開端後全面瓦解。

對此，韓國瑜幕僚反批，韓國瑜一人微不足道，民進黨應該思考的是背後支持他的民意代表什麼？民進黨最大的敵手不是韓國瑜，而是自己。

韓國瑜幕僚批民進黨不反省自己政策不得人心，像能源政策，都公投了還對民意視而不見，蔡英文執政失敗、無能，去年選舉慘敗卻仍不反省，只想找韓國瑜當代罪羔羊。

無獨有偶，台北市長柯文哲今上午受訪時，被問到怨恨蔡英文的主因？柯文哲直言，「今天韓流會出現是有那個大環境，為什麼人民會有這麼深的怨恨感？這是民進黨執政要去思考的題目」。

柯文哲說，「今天如果蔡英文把她總統的工作做好，會有這些事情嗎？會出現韓流嗎？」「所以第一題要回答的是，妳自己總統都沒有做好了」。