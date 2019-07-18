林飛帆當民進黨副秘書長 林國慶：資深黨工情何以堪

2019-07-18 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



太陽花學運領袖林飛帆接任民進黨副秘書長，引發熱議；退出民進黨遭開除黨籍的嘉義縣前立委林國慶貼臉書批說，林飛帆痛罵民進黨，可以受邀當上民進黨副秘書長要職，林飛帆對黨務一概不通，外行領導內行，讓資深黨工人員情何以堪？

林國慶說，過去很多資深民進黨員，也常建言批判民進黨，卻被扣上罵名，而且還要受到支持者謾罵侮辱霸凌，感慨過去為黨盡心盡力的資深黨員同志們，真的為你們的付出感到不值！

林國慶受訪說，若民進黨要借重林飛帆吸引年輕族群，延攬林飛帆擔任青年部主任，還可理解，如今卻是讓林飛帆擔任副秘書長，僅次於黨主席及秘書長的第三號重要職務，真是讓資深黨工情何以堪。

林國慶貼文引發網友熱烈回應，有網友說「這個黨已快沒救了，背離的人民所期待，已奴化了」，還有網友說「證明政治沒有永遠朋友，也沒有永遠敵人。但是民進黨現在真的就不如以前，你選擇退黨是對的！應該再出來為人民服務。」