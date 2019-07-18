遭質疑是抹紅總司令 羅文嘉：頭版頭處理太小題大作

2019-07-18 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



民進黨秘書長羅文嘉。記者林澔一／攝影 分享 facebook 中國時報今天質疑民進黨秘書長羅文嘉是「抹紅總司令」，羅文嘉今天在臉書表示，「其他個人小事都可忍下，但面對紅媒張揚，每天洗你腦、餵你不良食物，想要利用我們的自由，破壞我們的民主。」

羅文嘉說，「國際媒體（英國金融時報）報導他接受中國指揮，他說要告。（不僅台灣社會認知，國際媒體也認證）。我接受訪問回應說，紅媒接受中國多少補助應該要誠實揭露，他不僅要告，還動用旗下所有媒體圍剿。（頭版頭處理，會不會太小題大作。）既然這樣，你還要忍嗎？」