整合喜樂島？綠營：會尊重對方的意願

2019-07-18 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



初選結束後，蔡英文總統固本的腳步沒有停下來，據了解，接下來將往三個開源方向加強，包含太陽花學運的年輕世代、低政治參與度的青年，以及積極籌組政黨的喜樂島聯盟。綠營人士透露，整合會以開放的心態盡最大的力量溝通，但也會尊重對方的意願。

蔡總統整合路上，先是與獨派大老辜寬敏會面，緊接著立委座談，還跑高雄市與新北市的議會展開便當會，甚至成立戰鬥群組要緊抓第一線民心，積極「固本」意味濃厚。

綠營人士指出，不會排斥跟喜樂島等團體溝通，但目前兩方想法上仍有不同，盼所有愛台灣的人都以台灣大局為顧念，蔡總統也會竭力將可能整合各種多元意見，盡最大努力求最大整合、加強溝通，不會設定排拒哪個個別對象，「會以開放的心態跟各界溝通，也會尊重對方的意願。」可據了解，尊重意願這說法，某種程度也顯示不會硬要喜樂島成為民進黨同路人。

除了喜樂島，綠營人士說，廣泛的太陽花世代年輕人，保持比較純粹的進步理念，像是勞權、同婚等都與政府意見不完全一致，曾經對政府失望，不過隨著施政成績在艱苦之中前進，折衷社會價值以後，仍讓台灣社會有所前進，應該沒有辜負他們的理想，相信逐漸已加入認同蔡總統的路上。

黨政人士還說，其實青年族群構成很複雜，包含校園青年、社會青年等，因此除積極關心政局的太陽花學運世代，接下來開源方向也會往政治參與度不高的青年或學生加強，透過民生政策落實以及年輕語言的使用來加強，包含Youtube、Dcard、親自互動都是一種方式。