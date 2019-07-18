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特定媒體遭紅色滲透？政院：中共代理人修法有必要

2019-07-18 12:32聯合報 記者賴于榛╱即時報導

金融時報點名我國特定媒體遭紅色滲透，行政院發言人Kolas Yotaka今表示，台灣是尊重言論自由跟新聞自由的國家，政府期盼媒體自律，被點名的媒體應該自己清楚說明，排除國人、觀眾與讀者的疑慮；Kolas也說，中共代理人的樣態非常多，媒體只是其一，中共代理人的修法有其必要，希望陸委會更精確，避免造成不必要的誤會。

蔡英文總統日前宣布要修中共代理人法案，讓紅色滲透問題引發熱議，金融時報近日更點名我國特定媒體已遭紅色滲透，干涉編採。

Kolas今則表示，其實台灣是尊重言論自由跟新聞自由的國家，政府期盼媒體自律，被點名的媒體應該自己清楚說明，藉此排除國人、觀眾與讀者的疑慮，若真的有代理行為，政院立場是支持陸委會，若有任何違反現行法律例如國安法等等，檢調則應該要積極偵辦，守護台灣的珍貴民主。

關於政府面對紅色滲透的對策，Kolas說，政府正面臨訊息戰和輿論戰，尤其中共代理人的樣態非常多，媒體只是其中一種，像是前陣子有20幾家網媒轉貼中國官方的錯誤報導，都可見中共代理人修法有其必要性與正當性。

不過Kolas也說，中共代理人修正的內容、樣態，希望陸委會能更精確，避免造成不必要的誤會，或遭被擴大解讀，因為修法重點不是打壓新聞自由，而是針對有政治目的的政治行為大架構下進一步規範，商業文化行為不在規範內。

行政院發言人Kolas Yotaka。記者賴于榛／攝影
行政院發言人Kolas Yotaka。記者賴于榛／攝影
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中共代理人Kolas陸委會國安法蔡英文Kolas Yotaka行政院
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