特定媒體遭紅色滲透？政院：中共代理人修法有必要

2019-07-18 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



金融時報點名我國特定媒體遭紅色滲透，行政院發言人Kolas Yotaka今表示，台灣是尊重言論自由跟新聞自由的國家，政府期盼媒體自律，被點名的媒體應該自己清楚說明，排除國人、觀眾與讀者的疑慮；Kolas也說，中共代理人的樣態非常多，媒體只是其一，中共代理人的修法有其必要，希望陸委會更精確，避免造成不必要的誤會。

蔡英文總統日前宣布要修中共代理人法案，讓紅色滲透問題引發熱議，金融時報近日更點名我國特定媒體已遭紅色滲透，干涉編採。

Kolas今則表示，其實台灣是尊重言論自由跟新聞自由的國家，政府期盼媒體自律，被點名的媒體應該自己清楚說明，藉此排除國人、觀眾與讀者的疑慮，若真的有代理行為，政院立場是支持陸委會，若有任何違反現行法律例如國安法等等，檢調則應該要積極偵辦，守護台灣的珍貴民主。

關於政府面對紅色滲透的對策，Kolas說，政府正面臨訊息戰和輿論戰，尤其中共代理人的樣態非常多，媒體只是其中一種，像是前陣子有20幾家網媒轉貼中國官方的錯誤報導，都可見中共代理人修法有其必要性與正當性。