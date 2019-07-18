支持者不捨賴清德 獨派仍願力挺蔡賴配

2019-07-18 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



民進黨已積極展開2020年大選的整合工作，向來支持賴清德參選總統的獨派大老辜寬敏，近期開始力促「蔡賴配」。北社社長李川信表示，他日前拜訪辜寬敏，辜表示自己仍認為行政院前院長賴清德是綠營最強的政治人物，但依目前政局及明年選舉情勢，蔡賴配的確可以「加分」，因此辜強烈希望蔡賴配可以成形。

李川信表示，台派社團在民進黨總統初選時確實支持賴清德，但初選已經結束，「蔡賴配」當然是目前最強的組合。賴清德當過行政院長，政治歷練豐富，如果能成為蔡英文的副手，對民進黨及國家都有幫助。

李川信轉述辜寬敏的談話表示，明年選舉對台灣是很重要的指標，本土陣營不能輸，蔡賴配會有激勵與加分作用，辜寬敏會全力支持與促成。

台灣社社長張葉森表示，蔡賴配是否能成局，最重要的還是賴清德本人的意願，「畢竟民進黨初選過程大家都看得很清楚」，對賴清德不是很公平，有些支持者的情緒還無法平復。

張葉森表示，2020年大選一定要延續本土政權，對民進黨來說蔡賴配當然是最佳方案，但有些台派支持者會不捨，他們認為賴清德擔任行政院長政績很好，賴的各項能力也極佳，擔任副手是大材小用。