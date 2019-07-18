謝龍介秀國安機密資料？「未來選戰絕對難打」

2019-07-18 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



藍綠總統人選都出爐，選舉正式就戰鬥位置，國民黨台南市黨部主委謝龍介秀出國安單位的機密資料，表示靠著科技、國安單位可以清楚掌握支持韓國瑜的到底有哪些人，之前分析韓的5場造勢活動到場民眾，「結果讓綠營嚇到」，而面對綠營動用國家機器，未來的選戰勢必難打，大家要有心理準備。

謝龍介拿出機密資料給記者看，表示韓國瑜的凱道造勢，人數到底有多少，有人說40萬、有人說7萬，大家的說法不一，但事實上根據國安單位流出的資料顯示，現場超過20萬人，相當驚人，「國安系統的計算甚至可以精準到個位數」

他表示，主要是根據每個人的手機，交叉比對前後幾天出現在活動現場超過10分鐘的人，就可以排除住在附近或在附近工作的人，剩下的就是參加造勢活動的，再從手機註冊資料，即可分析機主是從哪裡來的，這些資料只有國安單位才能取得。

之前很多人批評支持韓國瑜的「就是少數那一群人」，但是資料顯示卻不是這麼一回事，他表示，以6月1日的凱道造勢分析，其中8萬6000人是新北市籍、8萬1000人是台北市，從高雄上來的約5000人，而來自新北的又以中和、新 店、板橋、永和及三重這5區最多。

而花蓮造勢中，現場大約4萬人，其中花蓮的1萬5000人，其次是台東，從北部或南部去的不多，資料甚至比對男女比例是51比49，其中還有少數的外籍人士，又以大陸籍占最多，占所有外籍人士約55%。

謝龍介分析，會參加多場造勢活動的死忠韓粉「不超過5000人」，其他都是各地自發性到現場的，所以這個結果會讓綠營吃驚，顯示支持韓的絕對不是「少數那群人」，而是到處都有。