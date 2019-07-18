「不滿蔡英文」喜樂島將正式組黨 獨派樂見卻也擔憂

2019-07-18 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



獨派色彩鮮明的「喜樂島聯盟」周六將正式組黨，多數本土社團樂見其成，但對明年大選及「與民進黨的關係」獨派內部心情卻很「複雜」。部分獨派人士持續不滿蔡英文執政，想集結深綠、獨派支持者力量，爭取國會席次來制衡民進黨；另一方面則擔心，若自組政黨恐分散力量，反而讓國民黨漁翁得利。

由民視前董事長郭倍宏號召成立的喜樂島聯盟將組黨，籌備委員會成員劉敬文（妖西）表示，喜樂島聯盟黨的組成主要是反映「對蔡英文執政不滿」，台派支持者對民進黨執政後轉型正義及司法改革不利，有很多怨言，從前總統馬英九洩密案判決無罪，就能看出司改沒有落實。

喜樂島聯盟組黨，前總統陳水扁日前表示，政黨政治，有競爭就有壓力，有壓力才會進步。民進黨主席卓榮泰則表示，理念相同者合作為上策，力量分散等於敵人加倍。

劉敬文說，若從民進黨的本位思考，會認為喜樂島是「分裂勢力」，但現在的民進黨已經不是原本的民進黨，「民進黨已經變藍」，喜樂島組黨就是要找回民進黨的原生精神。劉說，喜樂島預計推出至少10席區域立委及不分區立委人選，並會朝推出總統參選人的方向進行，「有總統人選較能帶動立委選舉」。

台灣社社長張葉森說，雖然民進黨總統初選過程令人不滿，但初選已結束，明年總統大選，「蔡英文還是比較合適的人選，我們會支持她」。面對中國勢力進逼，支持者原本希望台派能聯合起來，爭取立委席次，讓國會保有台派聲音，不過大家意見多元，「要整合實質上有困難」。