北約前秘書長投書呼籲歐洲捍衛台灣 蔡英文表示感謝

2019-07-18 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



丹娜絲颱風來襲，人在聖文森出訪的蔡英文總統表示，自己仍然心繫台灣。 圖／擷取自蔡英文 Tsai Ing-wen臉書 分享 facebook 丹麥前總理、北約前秘書長拉斯穆森昨天投書英國《衛報》呼籲歐洲「必須捍衛台灣」，並在中國打壓時不應再沉默，正在聖露西亞訪問的蔡英文總統表示，感謝國際友人關心台灣的自由民主人權，一再為我們發聲，也希望國人對珍惜台灣的民主自由，把台灣自由民主世世代代傳下去，這是大家共同的責任。

拉斯穆森投書指出，香港發生的事，顯示中國是民主的威脅，他建議歐盟新領導階層應與台灣領導階層會面，並繼續推進投資夥伴關係，且在中國打壓時不應再沉默，必須捍衛台灣。對此，蔡總統於當地時間十七日下午回應。

蔡總統表示，我們當然非常感謝國際友人關心台灣，關心台灣民主自由人權，也一再為我們發聲，相信會越來越多人關注台灣民主發展，和台灣人選擇自己生活和未來的權力。也希望國人要珍惜台灣的民主自由，這是我們大家共同責任，把台灣的自由民主世世代代傳下去。

此外，英國金融時報報導，旺旺中時媒體集團旗下媒體一面倒支持即將代表國民黨參加二０二０年總統大選的韓國瑜，旗下記者更透露，中國國務院台灣事務辦公室直接打電話下達編採指示。中時電子報十七日傍晚刊登聲明，表示這是「惡意中傷的假新聞」。

蔡總統表示，類似的訊息在台灣社會流傳很多，很多的消息「我們也都多多少少有聽聞過，我也希望我們台灣社會，對於被操作過的、或是說錯假的訊息、都能特別警覺」，一起共同努力，防止錯假訊息和被操縱資訊的散播。

針對網路散播「政府贈款海地卻少給登革熱防治經費」的假訊息，總統府昨天已嚴正駁斥，蔡總統今天表示，海地是一個貸款，而且是商業性質比較重的貸款，至於高雄五千萬元，就是五千萬元，沒有五千萬元變二千萬元的事情。這些假消息，「我們覺得是有人刻意操弄，所以我們已經報警了」。