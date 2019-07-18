火力全開！柯文哲連罵蘇貞昌不要臉 開轟蔡英文總統沒做好

2019-07-18 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲火力全開，批蘇打蔡。記者曾吉松／攝影 分享 facebook 2020總統大選，台北市長柯文哲砲口對準民進黨。行政院長蘇貞昌提醒柯文哲曾說過「連任後會支持蔡英文爭取連任」；柯文哲上午表示，2018年台北市選舉之後，再加上葛特曼事件，現在蘇貞昌這樣子講，實在是有夠不要臉。柯文哲愈說愈火大，一臉不屑連罵兩次「不要臉」。

媒體追問，是不是要全面和綠營開戰？柯文哲說，不是說開戰了，是「禮尚往來」，他就是這個調調，「我只要恢復我自己的樣子就好了」，「我已經豁出去了，就是這樣子」。

柯文哲昨批蔡英文「老百姓講的話他也聽不懂太多」，正在國外出訪的蔡英文隔空回擊，任何政治人物都應該在現在崗位上去做自己的工作，才不會辜負選民的託付和委託。

柯文哲上午回嗆，今天如果蔡英文有把自己的工作做好，會有這事情嗎？會出現韓流嗎？所以第一個要回答的是「妳自己總統都沒有做好了」。

媒體追問，是不是因為世大運的事情，對蔡英文不諒解？柯文哲表示，當年東亞青運不是被取消掉了嗎？台灣的國際局勢就是這樣子，「如果沒有一些妥協，妳有辦法用中華民國總統身分上去開幕？大家明講了嘛」。

柯文哲說，台灣就是很不幸，位置就長在這裡，歷史時間空間就這樣，這也不是我們要的，但就是在大環境下，我們要盡力去維護我們的主權，「2017你蔡英文用中華民國總統身分上台開幕，妳以為是怎麼樣，哼」。

柯文哲說，我們都有給民進黨機會，「好好幹，韓流會出現嗎？」沒有那個大環境，人民為什麼會有這麼大的怨恨感？這是蔡英文執政要去思考的題目。

至於是否覺得民進黨現在全力打柯？柯文哲冷笑說，現在每天PTT「1450」，「我看我也知道啊」，就是促進產業發展。

如果出來參選，要帶給台灣人民什麼希望？柯文哲說，他也沒有說一定怎麼樣，我們還是比較務實，實事求是。至少他在當台北市長時，很明顯貪汙案、弊案少掉了，哪裡像慶富案、兆豐案，慶富案人都跑光了，這不是和拉法葉案一樣嗎？