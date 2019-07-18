親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
帶職參選引熱議
藍營初選韓勝出
總統大選觀測站
蔡總統出訪友邦
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

兩輛賓士變一船煤礦 金正恩瞞天過海戲耍五國

LINE桌機版傳登入異常 官方回應這樣說

蔡正元囚徒日記：偵訊實況情境劇 聲押庭如小劇場

2019-07-18 10:44聯合報 記者黃國樑╱即時報導

國民黨政策會前執行長蔡正元。 聯合報系資料照片／記者王宏舜攝影
國民黨政策會前執行長蔡正元。 聯合報系資料照片／記者王宏舜攝影
分享
國民黨政策會前執行長蔡正元今天續在臉書披露記錄兩年前被搜索羈押、歷程驚悚的「囚徒日記」，並大聲宣告「我無罪」！日記中揭露陳姓檢察官沒有任何實證即指控他侵占中影巨額資金，他事後才知道這是事先佈置的「實況情境劇」。陳姓檢察官兩個月就高升主任檢察官了。

而由曾姓女法官開的羈押庭，蔡正元說，就像個「小劇場」，有三個演員：曾姓、陳姓和他，但他反而比較像觀眾，看著他們兩人照著劇本賣力表演。讓他想起卡夫卡的作品與卓別林的幽默劇。

以下是蔡正元臉書第二篇「囚徒日記」的原文：

囚徒日記 7月18日

睡夢中突然醒來，看到羈押室閘欄外，遠遠的牆上有掛鐘顯示凌晨三點。想起昨天陳姓檢察官的偵訊一再問我認不認罪？

我一再答覆：我無罪！

陳姓檢察官指控我侵佔中影公司巨額資金，他自己提出的銀行記錄卻沒有任何一筆資金、任何一筆錢從中影公司直接或間接流入我的帳戶。事後才知道，這是事先佈置好的「實況情境劇」。

陳姓檢察官在7月17日早上七時搜索我家時，已事先通知「鏡周刊」六點鐘就到我家大門外準備發獨家新聞，搜索時立刻成為各大電視媒體的大新聞：「蔡正元侵占中影資金被搜索、偵訊、聲押」。法律上的偵查不公開，政治上變成龐大的宣傳攻勢，以製造羈押取供的社會正當性。

當時藍營只有邱毅、黃智賢王欣儀、林定芃、林忠山等看出端倪，這是一場衝著馬英九來的司法大戲！也只有他們幾人敢公開聲援我！

陳姓檢察官提出的「證據」，都是我與阿波羅公司的資金往來和海內外投資記錄，但我是這家公司唯一股東，這家公司的資金又是我投入的，我怎麼「侵佔」？但是「實況情境劇」仍照劇本演出。

回想這些偵訊情節後，我又迷迷糊糊躺回那寬度不到30公分的長條水泥板上睡著。不知過了多久又迷迷糊糊被法警叫醒，丟給我一個三明治和鋁箔包飲料。我像動物園牢籠裡的猩猩，法警像飼養員。

法警給我一個小的不能再小的紙杯，告訴我在閘欄不銹鋼管縫的角落有個塑膠桶，可以在閘門內伸手壓縫隙中的出水口取水解渴，我說聲謝謝！法警同時告訴我早上九點要出庭，但到十一點法警才打開閘門上手銬，押著我走過一個彎彎曲曲的樓梯，進入一間法庭，再打開手銬，要我坐在被告席，我的律師也來了，坐在我旁邊。

一位年輕的曾姓女法官來開庭，她問了簡單的資料，要陳姓檢察官說明聲請羈押的事由。很有意思的是，我被指控海外關係良好，有逃亡之虞。我才恍然大悟，多年來我去菲律賓救被綁架的張安薇，去索馬利亞救被海盜綁架的台灣漁船，去江西協助被扣留很久的鍾鼎邦等等事件，成了我有逃亡能力的證據。

曾姓女法官一副心不在焉，聽完喻知退庭，我又被上手銬，被法警押回地下羈押室，但不是回到檢方原來的羈押室，而是台北地院的羈押室，佈置和隔局差不多，但牆壁上貼滿塑膠皮，可能是防止撞牆自殺吧！

到了下午三點又被提訊出庭，曾姓女法官問了一些沒有重點的問題。在這個法庭內，像個小劇場，有三個演員：曾姓、陳姓和我。但我反而比較像觀眾，看著他們兩人照著劇本賣力表演。曾姓女法官又喻知退庭，我又上手銬回到羈押室。下午五點，又再上演一次，上銬、出庭、演劇、退庭、上銬、回羈押室。我突然想起文學家卡夫卡的作品和卓別林的幽默劇。人生劇場很幽默，也很荒謬！

到了晚上十一點，我又被提訊出庭，曾姓女法官宣布裁定羈押禁見二個月。其實這是已經安排好的劇情，實在不必這麼多複雜的過程。可能這樣演出，可以讓某些媒體有話題作文章：法官審酌多仔細，裁定羈押多公正！

我再度被押回羈押室，等待台北看守所的囚車，等著等著已過十二點，應該是7月19日凌晨了。事後，看守所囚房的室友告訴我，早在7月17日晚上他已被告知，要移動到另一間囚室跟一個大咖的羈押被告住在ㄧ起。原來劇場早已安排的這麼仔細，這場情境劇的導演真細心，內外佈置的很詳細，二個月後陳姓檢察官也被安排高升中部地區的主任檢察官，真的是照劇本演出。人生如戲，一點都不假。

檢察官劇場中影蔡正元綁架王欣儀黃智賢國民黨馬英九
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

楊世光上海來回 嗆黃國昌「雞排準備好了嗎？」

2019-07-17 22:08

因韓國瑜出現才加入綠營！林飛帆：台灣須打造非韓家園

2019-07-18 10:54

外媒指台媒受控制 蔡英文：盼對假訊息特別警覺

2019-07-18 10:10

林飛帆：畢業找工作很正常 市長沒畢業找工作不正常

2019-07-18 09:28

時力為何崩壞？不只路線之爭 4大異行都讓人嘆為觀止

2019-07-18 08:00

觀察站／操弄選舉踩民主紅線 反紅滲透恐分化族群

2019-07-18 01:05

校園反紅滲透 民進黨8月起基層開講

2019-07-18 01:03

李佳芬赴告別式遭批不敬 他指蔡英文在公祭也微笑

2019-07-18 00:30

楊世光兌現上海來回今返台 請代打的王奕凱盡速發雞排

2019-07-17 22:03

國台辦直接控制台媒？陸委會：檢調應進行調查偵辦

2019-07-17 20:50

母親忌日被搜索並聲押 蔡正元囚徒日記還原驚悚過程

2019-07-17 20:03

藍金門立委提名難產 地方重量級人士：洪麗萍仍較合適

2019-07-17 19:47

【重磅快評】民進黨說謊成性！柯P照韓國瑜的劇本在走

2019-07-17 17:52

獨／遠雄盼增大巨蛋工項 挑戰柯市府「減量方案」

2019-07-17 17:18

民進黨宣戰 8月啟動「反紅色滲透」基層座談

2019-07-17 16:20

李佳芬出席告別式遭批不敬 胞弟：褻瀆告別式令人痛心

2019-07-17 15:57

柯P說林飛帆沒市場 沈志霖：下滑阿北笑年輕人沒市場？

2019-07-17 15:47

卓榮泰再回柯文哲：這是做事的時代 不是鬥智的時代

2019-07-17 15:17

柯營酸林飛帆：左派台獨憤青

2019-07-17 14:22

藍修黨章穩吳敦義地位？ 韓國瑜幕僚：外界別見縫插針

2019-07-17 14:17

影╱與男助理摔下樓 高潞．以用否認暴力

2019-07-17 14:14

避王金平撤銷黨籍爭議重演 國民黨擬修黨章從嚴規範

2019-07-17 14:10

影／民調被邊緣化?柯坦言差不多 認韓國瑜完全不可測

2019-07-17 13:44

藍常委提案 郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中任不分區

2019-07-17 13:04

廖俊智是否競選院長連任？ 中研院四字說明

2019-07-17 12:18

影／陳其邁勘災損打槍韓國瑜：Yes I do，別說說不算

2019-07-17 12:18

影／回應媒體提問 蘇批韓酸柯：市長應堅守市政崗位

2019-07-17 12:07

找不到蔡總統升等論文？陳學聖：請教育部要求兩校提供

2019-07-17 12:04

韓國瑜出線後最新民調 藍綠對決：蔡45.9%、韓39.0%

2019-07-17 10:51

卓榮泰說美中台關係敏感 柯文哲酸：大家都成年人了啦

2019-07-17 10:22

影／澄清扯衣疑雲 高潞以用揚言提告媒體後快閃

2019-07-17 09:47

傳卸任後重返中研院 陳建仁：絕無此事

2019-07-17 09:25

爆疑與前主任拉扯互毆 高潞：原住民轉型正義打回零

2019-07-17 09:10

林佳龍：明年投票率會很高 韓流效應會被抵掉

2019-07-17 09:05

李遠哲拱陳建仁問鼎中研院？ 總統府：子虛烏有

2019-07-17 09:01

參訪克國世界遺產 蔡總統盼兩國觀光業者交流找商機

2019-07-16 04:08

韓壓倒性勝 游盈隆：又一個離奇難解的總統初選結果

2019-07-15 23:00

郭台銘初選失利 挺郭的林正杰宣布退出國民黨

2019-07-15 20:54

與柯文哲切割 時力：不支持立場傾中候選人

2019-07-11 11:50
看更多

熱門文章

李佳芬出席告別式遭批不敬 胞弟：褻瀆告別式令人痛心

2019-07-17 15:57

楊世光上海來回 嗆黃國昌「雞排準備好了嗎？」

2019-07-17 22:08

時力為何崩壞？不只路線之爭 4大異行都讓人嘆為觀止

2019-07-18 08:00

郭董陣營鷹派？沈富雄開轟：教授韓粉是韓取大位的障礙

2019-07-17 13:38

李佳芬赴告別式遭批不敬 他指蔡英文在公祭也微笑

2019-07-18 00:30

韓王火鍋會延期 王金平：支持韓國瑜當好市長

2019-07-17 16:47

三腳督選總統？ 柯文哲火力全開：滿怨恨小英

2019-07-18 00:53

罷韓店家累了？鼓山釣客食堂上午宣布開始店休

2019-07-17 11:17

【重磅快評】民進黨說謊成性！柯P照韓國瑜的劇本在走

2019-07-17 17:52

蔡賴配可行？高大成：不懂為何「要死大家做伙死」

2019-07-17 12:54

嗆韓國瑜罵小英 他開金口就能衝民調 這次瞄準了…

2019-07-18 09:00

藍常委提案 郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中任不分區

2019-07-17 13:04

大選前把扁抓回監以利綠選情？ 扁質疑許信良和洪耀福

2019-07-17 23:59

韓國瑜出線就確定了？外資首評：提防「換柱」重演

2019-07-17 13:26

影／時力擬修法禁止帶職參選 酸韓國瑜靠選舉發大財

2019-07-17 14:52

影／最新支持度民調韓國瑜仍不敵蔡英文 學者認郭柯配無效果

2019-07-17 15:59

殉職鐵警李承翰 銓敘部通過最高等級因公撫卹

2019-07-17 19:17

英媒揭旺中受台辦指令挺韓 胡幼偉：指示播滿場國旗？

2019-07-17 19:16

郭台銘初選落敗出國 館長：持續行善，沉潛4年再戰

2019-07-17 12:48

柯文哲：若與藍綠三腳督 現在選必輸

2019-07-18 00:03

韓國瑜如何回應辭高市長要求？ 胡幼偉這樣獻計

2019-07-17 18:50

楊世光兌現上海來回今返台 請代打的王奕凱盡速發雞排

2019-07-17 22:03

孫大千：陳師孟是藍營2020大選的最佳神救援

2019-07-18 08:14

王金平之友會陸續成立 王金平：說我會退黨的人不了解我

2019-07-17 15:04

共軍東南沿海操演 參謀總長要求海軍部署對應兵力

2019-07-17 12:03

韓國瑜帶職參選 時力：1年拿2-3億 靠選舉發大財

2019-07-17 12:09

柯文哲逾80％機率參選2020？謝龍介：可能「借殼上市」

2019-07-17 16:11

母親忌日被搜索並聲押 蔡正元囚徒日記還原驚悚過程

2019-07-17 20:03

影╱朱立倫錄影片幫李四川加油 韓國瑜幽默這樣回

2019-07-17 19:43

影／民調被邊緣化？柯文哲坦言差不多 認韓國瑜完全不可測

2019-07-17 13:44

觀測到了！福衛七號第一筆氣象資料長這樣

2019-07-17 18:11

藍金門立委提名難產 地方重量級人士：洪麗萍仍較合適

2019-07-17 19:47

蔡韓支持度差6.9％ 學者：藍綠對決仍五五波

2019-07-17 13:24

Dcard發文想毛小孩 蔡總統手錶露餡網友揭穿身分

2019-07-17 17:01

韓粉900萬人？胡幼偉：目的是反駁韓粉只有200萬的說法

2019-07-17 15:27

獨／中共國防部官網宣布 近日將在東山島舉行兩棲演習

2019-07-17 20:01

找不到蔡總統升等論文？陳學聖：請教育部要求兩校提供

2019-07-17 12:04

提名韓國瑜數十年最公開、公平 吳敦義：黨跨出一大步

2019-07-17 17:34

柯文哲打強心針？ 王鴻薇：市府民調納新北還調查政黨傾向

2019-07-17 14:40

傳代韓傳話韓郭配、王當監察院長 張麗善駁：空穴來風

2019-07-17 18:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top