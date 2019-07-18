蔡正元囚徒日記：偵訊實況情境劇 聲押庭如小劇場

國民黨政策會前執行長蔡正元。 聯合報系資料照片／記者王宏舜攝影 分享 facebook 國民黨政策會前執行長蔡正元今天續在臉書披露記錄兩年前被搜索羈押、歷程驚悚的「囚徒日記」，並大聲宣告「我無罪」！日記中揭露陳姓檢察官沒有任何實證即指控他侵占中影巨額資金，他事後才知道這是事先佈置的「實況情境劇」。陳姓檢察官兩個月就高升主任檢察官了。

而由曾姓女法官開的羈押庭，蔡正元說，就像個「小劇場」，有三個演員：曾姓、陳姓和他，但他反而比較像觀眾，看著他們兩人照著劇本賣力表演。讓他想起卡夫卡的作品與卓別林的幽默劇。

以下是蔡正元臉書第二篇「囚徒日記」的原文：

囚徒日記 7月18日

睡夢中突然醒來，看到羈押室閘欄外，遠遠的牆上有掛鐘顯示凌晨三點。想起昨天陳姓檢察官的偵訊一再問我認不認罪？

我一再答覆：我無罪！

陳姓檢察官指控我侵佔中影公司巨額資金，他自己提出的銀行記錄卻沒有任何一筆資金、任何一筆錢從中影公司直接或間接流入我的帳戶。事後才知道，這是事先佈置好的「實況情境劇」。

陳姓檢察官在7月17日早上七時搜索我家時，已事先通知「鏡周刊」六點鐘就到我家大門外準備發獨家新聞，搜索時立刻成為各大電視媒體的大新聞：「蔡正元侵占中影資金被搜索、偵訊、聲押」。法律上的偵查不公開，政治上變成龐大的宣傳攻勢，以製造羈押取供的社會正當性。

當時藍營只有邱毅、黃智賢、王欣儀、林定芃、林忠山等看出端倪，這是一場衝著馬英九來的司法大戲！也只有他們幾人敢公開聲援我！

陳姓檢察官提出的「證據」，都是我與阿波羅公司的資金往來和海內外投資記錄，但我是這家公司唯一股東，這家公司的資金又是我投入的，我怎麼「侵佔」？但是「實況情境劇」仍照劇本演出。

回想這些偵訊情節後，我又迷迷糊糊躺回那寬度不到30公分的長條水泥板上睡著。不知過了多久又迷迷糊糊被法警叫醒，丟給我一個三明治和鋁箔包飲料。我像動物園牢籠裡的猩猩，法警像飼養員。

法警給我一個小的不能再小的紙杯，告訴我在閘欄不銹鋼管縫的角落有個塑膠桶，可以在閘門內伸手壓縫隙中的出水口取水解渴，我說聲謝謝！法警同時告訴我早上九點要出庭，但到十一點法警才打開閘門上手銬，押著我走過一個彎彎曲曲的樓梯，進入一間法庭，再打開手銬，要我坐在被告席，我的律師也來了，坐在我旁邊。

一位年輕的曾姓女法官來開庭，她問了簡單的資料，要陳姓檢察官說明聲請羈押的事由。很有意思的是，我被指控海外關係良好，有逃亡之虞。我才恍然大悟，多年來我去菲律賓救被綁架的張安薇，去索馬利亞救被海盜綁架的台灣漁船，去江西協助被扣留很久的鍾鼎邦等等事件，成了我有逃亡能力的證據。

曾姓女法官一副心不在焉，聽完喻知退庭，我又被上手銬，被法警押回地下羈押室，但不是回到檢方原來的羈押室，而是台北地院的羈押室，佈置和隔局差不多，但牆壁上貼滿塑膠皮，可能是防止撞牆自殺吧！

到了下午三點又被提訊出庭，曾姓女法官問了一些沒有重點的問題。在這個法庭內，像個小劇場，有三個演員：曾姓、陳姓和我。但我反而比較像觀眾，看著他們兩人照著劇本賣力表演。曾姓女法官又喻知退庭，我又上手銬回到羈押室。下午五點，又再上演一次，上銬、出庭、演劇、退庭、上銬、回羈押室。我突然想起文學家卡夫卡的作品和卓別林的幽默劇。人生劇場很幽默，也很荒謬！

到了晚上十一點，我又被提訊出庭，曾姓女法官宣布裁定羈押禁見二個月。其實這是已經安排好的劇情，實在不必這麼多複雜的過程。可能這樣演出，可以讓某些媒體有話題作文章：法官審酌多仔細，裁定羈押多公正！

我再度被押回羈押室，等待台北看守所的囚車，等著等著已過十二點，應該是7月19日凌晨了。事後，看守所囚房的室友告訴我，早在7月17日晚上他已被告知，要移動到另一間囚室跟一個大咖的羈押被告住在ㄧ起。原來劇場早已安排的這麼仔細，這場情境劇的導演真細心，內外佈置的很詳細，二個月後陳姓檢察官也被安排高升中部地區的主任檢察官，真的是照劇本演出。人生如戲，一點都不假。