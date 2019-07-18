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林飛帆：畢業找工作很正常 市長沒畢業找工作不正常

2019-07-18 09:28聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

太陽花學運領袖出任民進黨副秘書長的林飛帆，上午接受廣播節目周玉蔻嗆新聞專訪，在主持人的要求下展示英國倫敦政經學院碩士畢業的證書。外界對他接任副秘書長的酸言酸語，他認為畢業找工作很正常，而很多市長還沒有畢業，就要找下一份工作比較不正常。對民進黨九合一大選失敗最大的原因，林飛帆認為過去政策無法和地方的傳統基層和年輕世代對話。

民進黨副秘書長林飛帆覺得畢業找工作很正常，而很多市長還沒有畢業，就要找下一份工作...
民進黨副秘書長林飛帆覺得畢業找工作很正常，而很多市長還沒有畢業，就要找下一份工作比較不正常。記者黃義書／攝影
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民進黨副秘書長林飛帆覺得畢業找工作很正常，而很多市長還沒有畢業，就要找下一份工作...
民進黨副秘書長林飛帆覺得畢業找工作很正常，而很多市長還沒有畢業，就要找下一份工作比較不正常。記者黃義書／攝影
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太陽花學運領袖出任民進黨副秘書長的林飛帆，上午接受廣播節目周玉蔻嗆新聞專訪，在主...
太陽花學運領袖出任民進黨副秘書長的林飛帆，上午接受廣播節目周玉蔻嗆新聞專訪，在主持人的要求下展示英國倫敦政經學院碩士畢業證書。記者黃義書／攝影
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民進黨副秘書長林飛帆覺得畢業找工作很正常，而很多市長還沒有畢業，就要找下一份工作...
民進黨副秘書長林飛帆覺得畢業找工作很正常，而很多市長還沒有畢業，就要找下一份工作比較不正常。記者黃義書／攝影
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太陽花學運林飛帆民進黨
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