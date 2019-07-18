李佳芬赴告別式遭批不敬 他指蔡英文在公祭也微笑

2019-07-18 00:30 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



殉職勇警李承翰，告別式16日在嘉義殯儀館舉行，高雄市長夫人李佳芬前往上香，有媒體報導她露出燦笑和議員寒暄遭批不敬。國民黨文傳會副主委黃子哲指出，蔡英文總統在2016年6月4日參加余天父親的追思會，步出會場看到媒體時，同樣也是露牙微笑。在告別式會場外，對人點點頭或微笑致意，就是冷血或不尊重亡者嗎？

黃子哲透過臉書發文反問，當時有人去故意去截圖或拍照指責蔡英文嗎？沒有。有媒體去斷章取義，報導蔡英文在告別式會場上帶著燦爛笑容嗎？沒有。因為小英這樣的回應是人之常情，也是極其自然。但換到李佳芬身上，一切都就加了料，變了調。

黃子哲說，李佳芬代表韓國瑜市長去參加因公殉職的李承翰員警告別式，她在場邊禮貌性帶著微笑回應別人的問候或打招呼，這本來是再正常不過的互動，竟然可以被一堆網友，憑著一張照片就大加撻伐李佳芬是沒禮貌、殘忍、又噁心。

他認為，青菜蘿蔔各有喜好，要罷韓或反韓，都給予尊重。但這種不厚道，甚至是失去人性的政治操作，令人不齒。尤其若是特定媒體故意拍了照，提供片面或偏頗的素材給網友批，再寫成新聞，下個聳動的「勇警公祭家屬悲痛掉淚 李佳芬卻熱情「燦笑」標題，似乎就成為黑韓產業鏈的SOP了。