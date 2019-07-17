大選前把扁抓回監以利綠選情？ 扁質疑許信良和洪耀福

2019-07-17 23:59 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



前總統陳水扁在臉書新貼文，提到與總統大選有關的「切割」，並表示，據稱2020如果選情真的對總統蔡英文不利，有人還醞釀不惜建請蔡總統在選前將他「抓回去」，這樣蔡總統就可以連任成功了。

陳水扁臉書內容如下：

「阿扁第二本獄中書（關不住的聲音）第19封信寫給前行政院長謝長廷，那是2009.1.11深夜在土城鬼地方趴在地上這樣寫的：「其實外界提到您在總統大選的切割，不是單純的說您跟我切割，因為採取切割策略的總統候選人，您又不是第一個。2004年連戰也跟李登輝總統切割，2008年美國共和黨的麥肯跟小布希總統切割，2000年美國民主黨的高爾跟柯林頓總統切割。您更跟立委選舉切割,和八年執政團隊切割。我可以理解您認為許信良主席幫您站台比我更有票房。」但如果阿扁是票房毒藥，難道許主席就是票房糖漿？

許主席2004年選後在凱道前宣布連宋當選；2008年反對台灣入聯公投，並恐嚇阿扁如不停辦，卸任後將會很慘；甚至透過府秘書長葉菊蘭安排深夜直奔官邸要求阿扁總統下台，謝長廷才能當選，為阿扁悍然拒見；2012年總統大選民進黨黨內初選，許主席為了爭取阿扁們的支持，多次發言主張馬英九總統應特赦阿扁，特赦是總統特權，不必任何條件。現在蔡總統當家，許主席變成反對赦扁。