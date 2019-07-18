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觀察站／操弄選舉踩民主紅線 反紅滲透恐分化族群

2019-07-18 01:05聯合報 記者陳熙文

民進黨黨主席卓榮泰昨表示，將規畫辦理「反紅色滲透」基層說明會。 圖／聯合報系資料...
民進黨黨主席卓榮泰昨表示，將規畫辦理「反紅色滲透」基層說明會。 圖／聯合報系資料照片
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民進黨昨天宣布，為凝聚內部對於民主價值的共識，將規畫辦理「反紅色滲透」基層說明會。此舉雖宣稱是「建立防禦機制」，卻被在野的國民黨質疑是「選戰策略」，但無論目的如何，都不該誤踩民主自由的紅線。

從「國安五法」，到「中共代理人」修法，民進黨政府「反中」態度明顯。當民進黨上下齊心表示「反中」是為了保衛國家，仍被不少人視為二○二○執政保衛戰，為了拉抬選情打出「統獨牌」，以此激化兩岸矛盾，鞏固綠營支持者。

如此選戰策略，其實暴露了民進黨政府的兩個弱點：一是蔡政府過去三年多來的施政未能獲得國內多數民眾的認可；二是民進黨政府與對岸缺乏互信機制，令兩岸關係成為隨意可為選舉而犧牲的廉價籌碼。

正因如此，當政府應當要盡可能地降低台海風險，為兩岸民眾尋找溝通、和解的管道時，蔡政府卻反其道而行。

不過，當民進黨大打「統獨牌」時，已有侵越民主自由紅線之虞。例如立法院日前三讀通過「兩岸人民關係條例」修法，「終身」規範高階將領參與中國大陸政治活動，看似大快人心，本質上，是否以國家之名，對特定族群進行權利上的剝奪？

民進黨要辦「反紅色滲透」基層說明會，它所暗示的，不只是民進黨的反滲透工作，也可能是族群的分化；而將親中、不反中的民眾標籤為「不民主」、「不自由」，也形同棄築溝通的橋梁，放棄任何對話的可能。

然而，不反中是不是就是「不愛台灣」？社會從未問過這個問題，民進黨政府也從不希望大家問這個問題。莫非，當這個問題有了答案，民進黨便少了一項選舉的利器？

民進黨反中
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