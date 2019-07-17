楊世光上海來回 嗆黃國昌「雞排準備好了嗎？」

2019-07-17 22:08 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



上海仟和億公司爆發台灣股票分析師被司法調查，連帶引發新黨總統參選人楊世光與時代力量立委黃國昌的口水戰。

楊世光今晚表示，他已經順利前往上海並平安返回台灣，以證明自己的清白。如今結果出爐，「時代力量趕快到新黨門口發雞排」。

楊世光說，他周二飛往上海關心配合調查的老朋友，並且在周三回到台灣。此行並且拍攝短影片上網：

https://youtu.be/pQGyTwRdDDg

楊世光也在稍早前以直播說明此行，以及對陸委會的回應。