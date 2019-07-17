楊世光兌現上海來回今返台 請代打的王奕凱盡速發雞排

2019-07-17 22:03 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



楊世光已自往返上海，今自上海返台，要時力趕快到新黨發雞排。圖取自楊世光臉書 分享 facebook

「上海仟和億公司」12名台灣分析師日前驚傳在上海遭官方逮捕，該公司台柱、新黨總統參選人楊世光隨即開記者會指被捕不是違法而是沒有執業證照，指控時代力量立委黃國昌當年擋下服貿協議使他們難以赴陸取得證照，並要陸委會協助營救。

遭指控的黃國昌隨即嗆楊世光是仟和億的台柱，恐不敢回去上海，楊世光第二天即嗆聲「機雞對決」，若他不敢去，他親到時力跪地發五千份雞排，但他若去了上海再返台，黃國昌就到新黨發五千份雞排，黃國昌以楊世光想藉他打知名度為由，不予回應，但時代力量黨代表王奕凱14日代黃國昌嗆楊說，「就是嗆你現在不敢去中國」，如果楊世光飛上海回得來就由他發雞排。

楊世光今天臉書po出他15日出發到上海，並在上海探訪老友，並於今天飛回台北的影片，飛回的今天是星期三，楊世光在上海還用今天的股市走勢圖，證明他人在上海，隨後即趕往機場，在進機場前說要回台灣領雞排，隨即上機飛回台灣，影片最後打出字幕，請時力趕快到新黨發雞排。

而新黨青年委員會召集人王炳忠隨後也在臉書轉po這支影片，並貼文說，從黃國昌變王奕凱代打

承諾只要世光哥敢赴上海、順利再返台，就到新黨樓下發送雞排！現在世光哥已兌現，今天從上海返台，他請王奕凱不要賴帳，儘速公布發放雞排時間地點，昭告各至親好友早點來新黨排隊領雞排！

他說，他相信以他認識的奕凱兄，依舊是灑脫漢子一條，絕不會加入了時代力量，就扭扭捏捏不認帳的。