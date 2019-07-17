母親忌日被搜索並聲押 蔡正元囚徒日記還原驚悚過程

2019-07-17 20:03 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



國民黨政策會前執行長蔡正元前年的今天，被檢方就已兩度作出不起訴的中影掏空案到住處搜索，最後在長時間訊問後，被檢察官聲押獲准，其後被羈押了數個月時間，蔡正元今天以沈重的筆寫下了記錄那一天的「囚徒日記 7月17日」。

蔡正元在臉書上貼出這篇長文，他說，2017年7月17日早上五點三十分，他起床寫書。多年前就給自己立下一個任務：要寫出一本嚴謹的台灣史書《台灣島史記》。他經常利用深夜或早晨查閱資料，振筆急書，陸續寫出百萬字的歷史文稿，即使7月17日是很重要的日子，他仍然起個大早，面對桌上型電腦，敲動鍵盤。

對他而言，7月17日真的是很重大的日子。蔡正元說，因為前一年2016年的7月17日就是母親去世的日字，2017年7月17日正好是周年忌日，再晚一點他就要去祭拜母親，而且，而7月17日也是母親的生日。

他說，但對他而言，2017年7月17日更是人生最重大的日子，這天早上七點，門鈴突然大響，有人用力不停敲擊大門，驚醒睡夢中懷孕五個月的妻子。他走去開門，門外一群人男男女女，沒有穿制服，帶頭的人手持一張紙，吆喝說：這是搜索狀，我們要搜索。

蔡正元寫道，幾個女的控制他的孕妻的行動，他的妻子走到那裡，她們就跟到那裡。幾個男的控制他的行動，在家屋中四處翻箱倒櫃，翻遍家中每一個角落，有人查驗他的手機，用一個工具插入我的手機充電孔。又有人試圖打開電腦，但很明顯的，那個人不會用蘋果電腦，幾個月後，才發現那個人破壞了他撰寫《台灣島史記》的註釋檔。

他說，一群人在家中搜索了好幾個小時，還不准他跟妻子講話。用動物學的說法，他們是獵人，我們是獵物。受到驚嚇的懷孕妻子表現的穩定，事後他才知道，她自己不斷告訴自己，為了保護懷中的胎兒，她要堅強面對橫逆。

他寫道，這一群人在家屋內橫行數個小時，很明顯的，沒有搜索出任何「犯罪證據」，要押他們夫妻到台北地檢署繼續問訊。但這一天正好也是妻子產檢的日子，到了十點，有幾位女的「陪同」妻子去醫院產檢。他則被押至信義路一段台北地檢署第二辦公室偵訊，且不准他跟任何人講話。這裡我來過，原本是最高檢特偵組的處所。

他說，下午在地檢署，才知道帶頭搜索的陳姓檢察官是發動搜索的人，他不斷問一些帳戶和資金的進出問題，而且都是2009年以前的問題，時間距離超過八年。陳姓檢察官又找了很多「證人」來偵訊，這些問題早經過最高檢特偵組問過，也簽結，又經過另一個台北地檢署檢察官查過已經不起訴，但到蔡英文上台，又變成搜索、再查案問訊，他心裡很明白，這不是普通的司法行動。

蔡正元寫道，晚上八時，他們夫妻被轉送到博愛路的台北地檢署複訊，被問案的時間不多，陳姓檢察官一下子出現，一下子不見，想必他不斷找人討論。如此反覆折騰到晚上十一時三十分，陳姓檢察官開庭宣布妻子要交保三百萬元。這麼晚也不知道去那裡張羅這三百萬元，他被允許用手機連絡借調現金，湊足三百萬元，已經是7月18日凌晨ㄧ時。

他透露，事後他從卷宗才知道，陳姓檢察官本計劃聲押懷孕的妻子，但認為可能引起反彈，才改為高額交保。他則等到了7月18日凌晨二時，陳檢察官才開庭，下令逮捕他，指示法警用手銬上銬，說要聲請羈押禁見，把他押到地檢署的地下羈押所。

蔡正元說，這個羈押所的天花板很高，有幾個隔間，每個隔間都有三面牆，另ㄧ面是很粗的不銹鋼管的閘欄，閘欄角落有一個要低頭才能進出的鋼管門。整個羈押所很明亮，中間有個法警櫃台，上面有監視顯示器。其他三面牆，下半截刷綠色，上半截刷白色，上有許多歪扭的字跡，可能是ㄧ些人的生命塗鴉吧！他被送入單人羈押室，因為禁見，不得跟任何人接觸。