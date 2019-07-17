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藍金門立委提名難產 地方重量級人士：洪麗萍仍較合適

2019-07-17 19:47聯合報 記者周志豪╱即時報導

金門縣議長洪麗萍。 聯合報系資料照片／記者蔡家蓁攝影
金門縣議長洪麗萍。 聯合報系資料照片／記者蔡家蓁攝影
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國民黨金門縣立委提名難產，是否要禮讓年初違紀參選的立委陳玉珍，備受關注。國民黨金門縣重量級人士晚間受訪表示，畢竟陳玉珍是因違紀參選遭中常會通過撤銷黨籍的黨員，若2020還禮讓參選，可能有觀感問題，前議長洪麗萍還是比較合適人選。

該人士也提到，2020國民黨總統參選人確定提名高雄市長韓國瑜參選，屬於強勢候選人，目前黨中央也規劃這次選戰中，總統與立委要聯合競選，若屆時全國黨提名的立委候選人一字排開，金門縣卻獨獨未提名黨立委參選人，地方做何感想？

金門國民黨陳玉珍2020選舉2020選舉金門縣立委
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