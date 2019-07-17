【重磅快評】民進黨說謊成性！柯P照韓國瑜的劇本在走

2019-07-17 17:52 聯合報 主筆室



國民黨初選底定，台北市長柯文哲動向備受矚目，政壇說法紛云，不過，高雄市長韓國瑜及民進黨秘書長羅文嘉都認定柯文柯肯定會參選，兩人看法都具代表性，柯文哲沒有給出答案，但他連日來猛批蔡政府，準星卻是瞄準才剛接任民進黨副秘書長的林飛帆，用意至明，柯文哲嘴巴不說，但卻已照著韓、羅的劇本在走。

韓國瑜是在民調揭曉前就說柯文哲必選2020，理由是柯綠的沾，藍的沾，白的也沾，年輕選票、經濟選民、中間選民的票都拿得到，所以必不缺席2020；羅文嘉更直白，認為柯沒理由不選，柯不辭台北市長，選不上就市長繼續做，還可以透過選舉累積全國性人脈及資源，以戰養戰，這次沒選，下次可能就沒有機會了。

一向管不住自己嘴巴的柯文哲，這回口風甚緊，但絕非如他所說「什麼事也沒做，到處晃來晃去」，韓國瑜說他能沾綠、拿得到年輕人的票，民進黨動作更快，早一步把林飛帆拉進中央黨部。

這其實就是民進黨「毀韓滅柯」工程的一部分，柯文哲當然在意，用柯氏邏輯把 「台灣現在猶如明朝末年，流寇四起，朝廷無力進剿」和「民進黨說謊成性」硬湊在一起，讓人看得霧沙沙，其實柯的重點就是民進黨副秘書長的人事案。

林飛帆有多少能耐，對民進黨爭取年輕選票有多少助益，尚難印證，但柯文哲的竄起很難和太陽花運動、民進黨禮讓作切割，如今他要打這場總統大選，民進黨是敵非友，太陽花指標人物靠攏民進黨，柯怎能不好好修理一下帆神？

只是柯文哲沒不親自出手，而是由幕僚操刀，說林飛帆就是「找一份工作」，沒有太大市場，時代力量恐成下一個台聯，這種小小煙幕彈，很容易被看穿。

如果要說民進黨說謊成性，柯文哲也不常說實話，他說總統大選民調這樣差不多啊！現在要造勢，他也沒花錢，所以差不多云云；問題是柯如果沒造勢，半年來頻頻下鄉所為何來？甚至還前進韓國瑜的大本營，今天更被議員質疑市府民調竟納入新北市，還調查政黨傾向，柯說民進黨的人事案說謊成性，柯文哲及市府所為又哪來的誠實？假公濟私，還有什麼好說嘴？