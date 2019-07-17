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獨／遠雄盼增大巨蛋工項 挑戰柯市府「減量方案」

2019-07-17 17:18聯合報 記者張世杰╱即時報導

大巨蛋爭議不斷，台北市政府於2016年提出「減量方案」，建議大巨蛋園區低樓層移除帷幕外牆，增加防災避難空間，也間接刪減商業面積，之後允許遠雄施作的14項公安工項，同樣未含1、2樓帷幕外牆；不過，最近遠雄向市府發函，盼施作2樓以下帷幕外牆，市府近期將定奪是否簽准，若拍板同意，等於打臉當年市府打算砍大巨蛋量體的主張。

不過，台北市都發局前局長林洲民受訪時直言，當年市政會議通過的「減量方案」很清楚，全園區容留總人數13萬人太多，頂多9萬人，且有必要釋出部分一樓商業空間，作為緩衝地帶，如今大巨蛋的都審、防災避難電腦模擬尚未通過前，市府「萬萬不應該核准施作」。

林洲民指出，若市府同意遠雄施作，等於完全不在乎都審結果，強調「這不是帷幕外牆的問題，這是公共安全的問題」；記者詢問，若核准施作是否等同放水？林說，市府應發聲明稿，給市民交代，並質疑當時市政會議通過的文件是否應撤銷。

市府以未按圖施工為由，於2015年勒令大巨蛋停工，隔年舉行記者會，由時任副市長林欽榮主持，提出「減量方案」，為了增加逃生避難空間，建議大巨蛋主體一、二樓改為半開放空間，其餘4棟建物一樓全數淨空，以利民眾疏散逃生。

隨後，遠雄提行政訴訟，要求撤銷停工處分，台北高等行政法院於2016年7月裁定，大巨蛋有公安疑慮部分，停止執行停工，市府才允許遠雄施作14項公安工項，例如屋頂、排水系統、2樓以上帷幕外牆，但全面復工仍須通過都審、環評、建照變更。

遠雄發言人楊舜欽受訪表示，帷幕外牆應該視為一體，不該排除1、2樓，且今年4月最高行政法院判決，認定公安工項不該在停工範圍，當時排除1、2樓有特別原因，但不符合這次判決，所以才向市府提出申請，希望施作1、2樓帷幕外牆。

楊舜欽提到，本來就沒有「砍量體」打算及考量，大巨蛋結構體已完成，大巨蛋園區的容積率、建蔽率也符合法規，1、2樓帷幕外牆本就是公安工項，更也不是談判籌碼，但目前無法估算1、2樓帷幕外牆的完工工期。

對此，台北市都發局回應，遠雄今年5月來函，依據「建築法」第63條及今年最高行政法院判決，主張大巨蛋園區各棟外牆二樓以下屬於安全維護工程，請求同意施作。

台北市都發局又說，市府於7月9日邀集三大技師公會討論，認為大巨蛋棟屋頂已完成，外牆如不儘速完成，恐因強風灌入，產生風力上揚效果導致損壞，但是否同意施作，仍待市長室簽准。

遠雄最近向市府發函，盼施作大巨蛋2樓以下帷幕外牆，市府近期將定奪是否簽准，若拍板...
遠雄最近向市府發函，盼施作大巨蛋2樓以下帷幕外牆，市府近期將定奪是否簽准，若拍板同意，等於打臉當年市府打算砍大巨蛋量體的主張。圖／本報資料照
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大巨蛋公安北市
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