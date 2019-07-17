親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
帶職參選引熱議
藍營初選韓勝出
總統大選觀測站
蔡總統出訪友邦
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

丹娜絲颱風有機會放假嗎？豪雨假門檻一次看

民進黨宣戰 8月啟動「反紅色滲透」基層座談

2019-07-17 16:20聯合報 記者丘采薇╱即時報導

民進黨中常會今天邀請台師大國際與社會學院華文系副教授楊聰榮以「高等教育機構的紅色滲透：民主防禦機制的他山之石」為題進行專案報告，黨務報告也宣布，為了鞏固珍貴的民主價值，凝聚內部對於民主價值的共識，民進黨將規劃辦理「反紅色滲透」的基層說明會，啟動民主防衛機制，全面展開民主保衛戰。

民進黨發言人李晏榕也表示，「反紅色滲透」預計8月啟動，不過具體場次、時間都還沒確定。

民進黨主席卓榮泰會後裁示，感謝楊聰榮教授針對高等教育機構裡的紅色滲透，以及對國內學術領域的影響，做了相當深入的說明，讓大家了解文化滲透的操作是依附在既有的社會結構上，透過相對封閉的校園，無聲地進行滲透，而台灣的國際戰略地位及政治情勢又首當其衝，這件事情值得我們應該有更高的警覺性，以及具體的防衛機制。

卓榮泰說，自兩岸開放交流以來，中國利用學術交流的名義，傾倒豐厚的紅色資源，以挹注經費的方式在校園內擴大組織基礎，目的就是要讓挑戰中國統治的言論在校園內「被消音」，「面對這樣的侵襲，我們必須建立應有的民主防禦機制，才能鞏固民主價值，包括強化政府與學術單位的合作、均衡化的國際學術交流，以及培養學生多元的世界觀，並且重新瞭解台灣與世界的關係。」

卓榮泰說，台灣社會內部原本就存在互相競爭的兩大勢力，現在又有境外勢力意圖利用民主機制傷害台灣的民主，年底的選戰將更加嚴峻。

2020選舉
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

影／最新支持度民調韓國瑜仍不敵蔡英文 學者認郭柯配無效果

2019-07-17 15:59

柯文哲打強心針？ 王鴻薇：市府民調納新北還調查政黨傾向

2019-07-17 14:40

蔡賴配可行？高大成：不懂為何「要死大家做伙死」

2019-07-17 12:54

韓國瑜封神後：韓粉興奮 綠營高興 連柯P都鬆口考慮參選

2019-07-17 16:36

韓流淹沒果凍，2020大選將成或稀泥大戰？

2019-07-17 15:13

常委提案郭台銘、朱立倫列不分區 中常會今天未討論

2019-07-17 16:40

中常會通過黨章修正案 刪除總統兼任黨主席條文

2019-07-17 16:37

國民黨中常會通過提名韓國瑜參選第15任總統

2019-07-17 16:18

熱門文章

韓國瑜出線後最新民調 藍綠對決：蔡45.9％、韓39％

2019-07-17 10:51

一秒惹怒韓粉 柯文哲：韓流支撐點是深藍、派系和LOSER

2019-07-17 10:14

孫大千：陳菊、謝長廷、賴清德都可以 韓國瑜不行?

2019-07-17 08:13

遠離初選紛擾！郭台銘下午搭機出國

2019-07-16 20:14

韓流對決太陽花？2020大選 小英布了一個局

2019-07-17 08:00

軍公教要失望了？人總「建議不調薪」 待蘇揆核定

2019-07-16 22:38

軍公教哭哭 明年「不調薪機會很大」

2019-07-17 00:40

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top