民進黨宣戰 8月啟動「反紅色滲透」基層座談

2019-07-17 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



民進黨中常會今天邀請台師大國際與社會學院華文系副教授楊聰榮以「高等教育機構的紅色滲透：民主防禦機制的他山之石」為題進行專案報告，黨務報告也宣布，為了鞏固珍貴的民主價值，凝聚內部對於民主價值的共識，民進黨將規劃辦理「反紅色滲透」的基層說明會，啟動民主防衛機制，全面展開民主保衛戰。

民進黨發言人李晏榕也表示，「反紅色滲透」預計8月啟動，不過具體場次、時間都還沒確定。

民進黨主席卓榮泰會後裁示，感謝楊聰榮教授針對高等教育機構裡的紅色滲透，以及對國內學術領域的影響，做了相當深入的說明，讓大家了解文化滲透的操作是依附在既有的社會結構上，透過相對封閉的校園，無聲地進行滲透，而台灣的國際戰略地位及政治情勢又首當其衝，這件事情值得我們應該有更高的警覺性，以及具體的防衛機制。

卓榮泰說，自兩岸開放交流以來，中國利用學術交流的名義，傾倒豐厚的紅色資源，以挹注經費的方式在校園內擴大組織基礎，目的就是要讓挑戰中國統治的言論在校園內「被消音」，「面對這樣的侵襲，我們必須建立應有的民主防禦機制，才能鞏固民主價值，包括強化政府與學術單位的合作、均衡化的國際學術交流，以及培養學生多元的世界觀，並且重新瞭解台灣與世界的關係。」

卓榮泰說，台灣社會內部原本就存在互相競爭的兩大勢力，現在又有境外勢力意圖利用民主機制傷害台灣的民主，年底的選戰將更加嚴峻。