李佳芬出席告別式遭批不敬 胞弟：褻瀆告別式令人痛心
上車調解補票糾紛而遭刺殉職的勇警李承翰，告別式昨天在嘉義殯儀館舉行，高雄市長夫人李佳芬前往上香，有媒體報導她露出燦笑和議員寒暄遭批不敬；李佳芬胞弟、雲林縣議員李明哲今天在臉書說，有心人士褻瀆、消費莊嚴的告別式場令人感到非常低俗又痛心。
李明哲說，李承翰警員發生事情當天晚上，市長韓國瑜立刻發佈臉書，表達對承翰捨己為人的行為讚揚，也希望承翰能夠平安度過危險。但是很不幸的隔天就接獲承翰已經傷重不治殉職的噩耗。佳芬姐立刻指派他向承翰的父母慰問，現場還有黃敏惠市長、內政部次長、警政署長、幾位警察首長在場。
他表示，因承翰在16日的告別式韓市長無法參加，所以商請佳芬姐代為表達哀悼之意，佳芬姐知道出門一定會被媒體抹黑，但還是去了。
到達會場的時候，陳副總統也抵達，佳芬姐低調的在外面簽到處坐下，沒有人知道佳芬姐來，後來被人發現之後，有人上前打招呼，才保持著微笑跟大家致意。
李明哲說，隨後他們進入告別式場去坐著，坐在非常角落的地方，在嘉義縣的楊秀琴議員、賴瓊如議員，還有一位朋友陪伴下一起上香致意，並向家屬慰問，請承翰的父母多多保重身體，結束之後，並未接受採訪就離開。
當他們往外走的時候，兩位議員在洗淨水時順道向佳芬姐表達加油、保重身體，佳芬姐微笑回應，沒想到記者拍到這一幕之後開始亂作文章。
李明哲表示，他認為媒體這樣刻意操作，對承翰的告別式造成很大傷害，媒體有目的為了抹黑一個人，不惜破壞告別式的意義與所有上香人的心意，這是社會風氣所不能夠允許的。
他說，社會各界都非常盼望承翰警員捨身救人的英勇事蹟能夠得到正面的悼念與肯定，而不是讓一些有心媒體為了達到打擊目的，不惜褻瀆、消費莊嚴的告別式場，這種可恥的行為令人感到非常低俗又痛心。
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