李佳芬出席告別式遭批不敬 胞弟：褻瀆告別式令人痛心

2019-07-17 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



上車調解補票糾紛而遭刺殉職的勇警李承翰，告別式昨天在嘉義殯儀館舉行，高雄市長夫人李佳芬前往上香，有媒體報導她露出燦笑和議員寒暄遭批不敬；李佳芬胞弟、雲林縣議員李明哲今天在臉書說，有心人士褻瀆、消費莊嚴的告別式場令人感到非常低俗又痛心。

李明哲說，李承翰警員發生事情當天晚上，市長韓國瑜立刻發佈臉書，表達對承翰捨己為人的行為讚揚，也希望承翰能夠平安度過危險。但是很不幸的隔天就接獲承翰已經傷重不治殉職的噩耗。佳芬姐立刻指派他向承翰的父母慰問，現場還有黃敏惠市長、內政部次長、警政署長、幾位警察首長在場。

他表示，因承翰在16日的告別式韓市長無法參加，所以商請佳芬姐代為表達哀悼之意，佳芬姐知道出門一定會被媒體抹黑，但還是去了。

到達會場的時候，陳副總統也抵達，佳芬姐低調的在外面簽到處坐下，沒有人知道佳芬姐來，後來被人發現之後，有人上前打招呼，才保持著微笑跟大家致意。

李明哲說，隨後他們進入告別式場去坐著，坐在非常角落的地方，在嘉義縣的楊秀琴議員、賴瓊如議員，還有一位朋友陪伴下一起上香致意，並向家屬慰問，請承翰的父母多多保重身體，結束之後，並未接受採訪就離開。

當他們往外走的時候，兩位議員在洗淨水時順道向佳芬姐表達加油、保重身體，佳芬姐微笑回應，沒想到記者拍到這一幕之後開始亂作文章。

李明哲表示，他認為媒體這樣刻意操作，對承翰的告別式造成很大傷害，媒體有目的為了抹黑一個人，不惜破壞告別式的意義與所有上香人的心意，這是社會風氣所不能夠允許的。