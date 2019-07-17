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影／台灣公民陣線要求韓國瑜表態是否拒絕一中和平協議

2019-07-17 15:04聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

國民黨下午舉行中常會，將核定由韓國瑜代表參選總統，台灣公民陣線發起人賴中強等人到國民黨外舉行記者會，要求國民黨和韓國瑜表態，明確向台灣人民承諾，若當選總統不會與中國簽署以「一中原則」或「一中框架」為前提的和平協議。

國民黨下午舉行中常會，將核定由韓國瑜代表參選總統，台灣公民陣線發起人賴中強等人到...
國民黨下午舉行中常會，將核定由韓國瑜代表參選總統，台灣公民陣線發起人賴中強等人到國民黨外舉行記者會，要求國民黨和韓國瑜表態，明確向台灣人民承諾，若當選總統不會與中國簽署以「一中原則」或「一中框架」為前提的和平協議。記者曾吉松／攝影
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韓國瑜國民黨中常會
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