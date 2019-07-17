藍修黨章穩吳敦義地位？ 韓國瑜幕僚：外界別見縫插針

2019-07-17 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨中常會下午核備提名韓國瑜（左）參選總統，常會將審議黨章修正案，刪除總統為當然黨主席條款，被視為穩固黨主席吳敦義（右）的地位。 聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨總統初選由高雄市長韓國瑜出線，但常會今一方面核備初選結果，另方面卻將審議黨章修正案，刪除「總統為當然黨主席」條款與新增5席縣市長主席指定中常委，穩固黨主席吳敦義黨內地位，也讓吳、韓後續競合關係受矚目。

黨務人士表示，因韓國瑜競選總部將設高雄，黨與韓陣營會盡快建立聯繫窗口與合作平台，未來可能每周一開工作會議確認分工後就各自完成工作，不用每天黏在一起。

韓國瑜幕僚表示，韓不是主動要爭取什麼，就是做事，對黨中央規劃與常會決議，都會盡量配合、充分合作。韓幕僚表示，現在才是內部整合的開始，外界不用見縫插針。

推動刪除黨章「總統為當然黨主席」條款的挺吳派中常委則說，推動過程雖未正式知會韓國瑜，但與韓「有默契」，認為吳敦義繼續守穩黨務，對韓總統大選也有幫助。

國民黨下午常會核備韓國瑜總統參選人提名案，並將提報28日全代會正式提名，當天吳敦義也將授予戰旗。但依規定全代會須通過正副總統提名人名單，因這次初選期程較晚，若韓無法如期找到合適副手，全代會將授權韓擇期另提名單至中常會核備。

迎戰2020，黨中央也與韓國瑜提出建立聯繫窗口要求。黨務人士說，韓在新媒體與空戰有自己作戰方式，黨部這部分只會扮演側翼；組織戰部分，畢竟明年大選要跟立委選舉結合，則會以黨部為正規軍，透過黨的平台連繫韓與各立委參選人。

不過下午常會，也將審議黨章第17、22與39條修正案，其中刪除黨章「總統為當然黨主席」霸王條款與新增5席縣市長黨主席指定中常委，被解讀是要鞏固黨主席吳敦義後續黨內領導地位保衛戰。

中常委姚江臨表示，推動刪除「總統為當然黨主席」條款，是要讓黨務運作正常化，並不是讓現任黨主席永任，或限制誰不能參選，沒有為誰量身訂做問題。中常委曾文培則說，韓國瑜不熟黨務，刪總統為當然黨主席條款，對韓應是解脫。

至於新增5席縣市長指定中常委，挺吳派中常委表示，這是黨推動內造化的努力，但人選尊重黨主席決定。