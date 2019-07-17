避王金平撤銷黨籍爭議重演 國民黨擬修黨章從嚴規範

2019-07-17 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨中常會今將審議黨章第39條修正案，將「撤銷黨籍處分由中央考紀會議決後執行」規定，改為由中常會核定後執行，拉高規格與「開除黨籍」同一標準。黨務人士表示，該案是因應立委王金平過去撤銷黨籍案所做調整，從嚴規範避免後續爭議。

今天下午提案經兩次黨章研修小組會議確認，下午常會通過後，將提7月28日全代會最後議決。

但黨務人士說，目前黨內處分規程對於轍銷黨籍處分程序，已經「從嚴」規範，這次黨章修正案只是要對齊規定。

黨務人士強調，政黨法上路後，黨紀懲處程序律定尊重各政黨規定，所以即使這次沒有修改黨章，原規定也已無違法問題，但國民黨仍希望自主從嚴規範，回歸民主精神。

2013年馬王政爭時，當時以國民黨不分區立委身份擔任立法院的王金平，遭國民黨考紀會決議撤銷黨籍，面臨喪失立委資格問題，隨即向法律提告，「確認黨員資格存在」。最後法院以撤銷黨籍案未經黨員大會等民意機關通過，判決王黨籍存在。

2016花蓮市長補選期間，當時的國民黨花蓮縣議長賴進坤也因為幫民進黨籍立委參選人站台，遭考紀會決議撤銷黨籍。賴進坤也仿王金平案提告，最後法院也認定，開除黨籍與撤銷黨籍，應有具黨員民意機關通過，一樣判決賴黨籍存在。

黨務人士解釋，法院在這些個案法律攻防過程，根據當時人團法或民法規定精神認為，撤銷黨籍也如同一般社團會員除名或開除會員一樣，是剝奪黨員黨籍資格，處罰應經具有黨內民意基礎的全代會或中常會同意，但如今政黨法上路後，規定已有不同。