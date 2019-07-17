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郭董陣營鷹派？沈富雄開轟：教授韓粉是韓取大位的障礙

2019-07-17 13:38聯合報 記者林文義╱即時報導

國民黨總統初選民調結果揭曉，高雄市長韓國瑜勝出，前鴻海董事長郭台銘90天選戰失敗作收。根據鏡週刊報導，郭台銘內部爆發鷹派、鴿派路線之爭，以練台生、沈富雄及科技界人士為主的鷹派主戰，沉寂多日的前立委沈富雄今天開砲，指韓市長的大位之旅，障礙在一位教授韓粉。 

沈富雄以「粉令智昏的傻韓粉」為文指出，中國時報喜歡用不同的頭銜稱呼同一個人，各位如果在標題中看到某教授、某傳播學者、前官員、前政府發言人…在大事吹捧韓國瑜，不用懷疑，也不用看本文，這個人就是某大學的Ｘ教授！

沈說，他稱這位教授為大韓粉，但是對方不承認自己是韓粉，更遑論「大」韓粉，對方只願承認是特別喜歡研究韓國瑜現象的學者。

這位學者昨天又有傑作，他認為韓國瑜的平均支持度為47.7%，乘以有效選民數 1仟9百萬人，實得906萬3仟支持韓當總統。

昨天一整天幾乎所有電視政論節目都在討論為何韓、郭的支持度落差高達17%，蔡、柯的支持度都在15%左右，而表態率如無韓的選項，則不超過55%。不論藍、綠，所有評論員都同意這份扭曲的數字源自：

(1)不關心國民黨初選的人不接受民調。

(2)鐵韓粉牢守電話機。

(3)少數綠營人士玩「有瑜吃魚」的遊戲。

只有這位學者教授糊塗了，47.7%這個數字沒有錯，但被乘數因上面三個因素而萎縮了，所以，正確的算法應該是47.7%19,000,000Ｘ，而這個Ｘ有多少，無從得知。

一旦成粉，可以激情如楊大媽，可以粉令智昏如大教授，也可以荒謬到要把他改姓郭，韓市長的大位之旅，障礙在此！

前立委沈富雄。取自臉書
前立委沈富雄。取自臉書
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2020選舉韓國瑜沈富雄郭台銘
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