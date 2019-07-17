陳其邁勘災損打槍韓國瑜：Yes I do，別說說不算

2019-07-17 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



陳其邁表示，農民不希望首長不在家，天天在外面，有承諾就要做到，是對政治人物最起碼的要求。記者王昭月／攝 影 分享 facebook

颱風將屆，行政院副院長陳其邁今早赴高雄美濃視察先前木瓜災損情形，同時提醒防颱，行間被媒體追問，高雄市長韓國瑜是否該辭職參選總統，他說尊重韓的人生規畫，但市政工作還是比選舉重要，當你講了Yes I do，卻說說不算，下次要講Yes I do，大家會說，No we do‘nt。

陳其邁今早由立委邱議螢陪同視察美濃區木瓜，看到很多木瓜因水傷落果腐爛，十分疼惜，當場表示要受損的香瓜和木瓜要列為現金救助及低利貸款的品項。

陳其邁說，7月初大雨，不管香瓜、木瓜、西瓜都有些災損，大旗美地區種植很多瓜類，尤其香瓜和西瓜對水敏感，木瓜則會有些延遲性災損，因此他特地南下了解。

針對近來有「邁粉」希望陳其邁「代理市長」，陳其邁說，今天是來 ，不談選舉。媒體追問，是否希望市長韓國瑜辭職參選，陳則說，「韓市長人生的規畫，我們尊重」，而他人生的決定，是做什麼，就像什麼，「今天來看木瓜，就談木瓜」。

陳其邁說，市政的工作還是比較重要，韓應該要多花些心思在市政上，不要只想著選舉的事，這樣對高雄市民太不公平。韓現在要面對很多選舉的問題，但首長或政策能貼近民意，了解民意，還是比較實際，「農民不希望首長不在家，天天在外面」。

他進一步說，市政還是高雄市民最關心的，有承諾就做到，是對政治人物最起碼的要求，當你Yes I do講了，說說不算，下次要講Yes I do，大家會說，No， We do‘nt，這是很簡單的問題。

隨後陳又說，在他心目中，木瓜比選舉重要，農民也比選舉重要。